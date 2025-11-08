Este es el dineral que le ingresará a América de Cali por el traspaso de Santiago Moreno a Fluminense

América de Cali, que ha tenido dos traspiés en los últimos dos partidos de Liga Betlay vs. Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, pero quiere recuperarse ante Fluminense por Copa Sudamericana, está cerca de recibir una gran cantidad de dinero.

La razón es que su rival en el certamen internacional se fijó en un extremo colombiano para reemplazar a Jhon Arias y el club 'escarlata' aún tiene un porcentaje de los derechos deportivos de ese jugador.

Se trata de Santiago Moreno, que quedó campeón con América de Cali en el 2019 y 2020, ha tenido una participación destacada en la MLS y, por lo tanto, 'Flu' lo ha catalogado como un refuerzo ideal.

En los últimos días, Julián Capera, el periodista de ESPN, indicó que Santiago Moreno ya tenía un principio de acuerdo con el club brasileño. Además, también explicó que Fluminense le iba a presentar una buena oferta al Portland Timbers para que la transferencia pudiera completarse.

De esa manera, al parecer, el negocio está muy cerca de concretarse y Santiago Moreno podría ser anunciado en las próximas horas como nuevo jugador del importante equipo brasileño.

¿Cuánto dinero recibirá América de Cali por la llegada de Santiago Moreno a Fluminense?

En caso de que el negocio llegue a concretarse, Fluminense le pagaría 5.5 millones de dólares al Portland Timbers por la mayoría de los derechos de Santiago Moreno.

Pero, adicionalmente, si el extremo colombiano cumple una serie de objetivos deportivos, el club brasileño le transferiría 500 mil dólares más a la escuadra estadounidense.

En esos términos, según Julián Capera, que ha seguido la negociación muy de cerca, América de Cali recibiría más de un millón de dólares por tener el 20% de los derechos de Santiago Moreno.

"América de Cali recibirá más de un millón de dólares inicialmente por la transferencia de Santiago Moreno desde Portland Timbers a Fluminense", detalló el comunicador en su cuenta de X.

¿Cuáles fueron los números de Santiago Moreno, el exjugador de América de Cali, en la última temporada?

En la temporada 24/25, Santiago Moreno ha sumado 1.782 minutos en 23 partidos (22 de MLS y uno de Leagues Cup).

Además, durante ese tiempo en cancha ha anotado cuatro goles (todos por MLS) y realizado siete asistencias (cinco por MLS y dos por Leagues Cup).