América de Cali y sus múltiples bajas para enfrentar a Fluminense: ¿no jugarán los refuerzos?

El técnico Gabriel Raimondi habló en la rueda de prensa previo a este compromiso y dio detalles sobre la salud del plantel.

agosto 11 de 2025
03:22 p. m.
Este martes 12 de agosto, América de Cali se estará enfrentando a Fluminense en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El juego será en el estadio Pascual Guerrero y el balón rodará desde las 7:30 de la noche.

Para este compromiso, el técnico Gabriel Raimondi tendrá varios problemas que solucionar, pues confirmó en la rueda de prensa previa a este compromiso que varios de sus jugadores se encuentran lesionados y el plantel está debilitado en un momento determinante.

¿Qué jugadores no estarán en el juego vs. Fluminense?

Dylan Borrero: el técnico argentino confirmó que el jugador por el que más se invirtió en el mercado de fichajes está totalmente descartado para el juego de ida. Se espera que la próxima semana pueda viajar a Brasil.

Jhon Murillo: el extremo venezolano se perdió varios encuentros, pero podría reaparecer ante Flu. Eso sí, Raimondi informó que si llega a ser tenido en cuenta, será para que entre desde el banco de suplentes.

Éder Álvarez Balanta: el volante bogotano sigue en su etapa de readaptación deportiva, pero no le alcanza para este juego contra Fluminense.

Mateo Castillo: el lateral derecho tampoco lograra llegar a este encuentro. Yerson Candelo ya volvió a sumar minutos, pero el DT aseguró que no está para los 90 minutos, por lo que hay dudas para esa posición.

Los jugadores que recuperó América de Cali

Por otro lado, el técnico indicó que hay algunos jugadores que ya están a disposición para estos encuentros, tanto en Copa Sudamericana como en la Liga BetPlay, pues el mismo jueves de esta semana el equipo deberá viajar a la capital de Risaralda para enfrentar a Deportivo Pereira.

Marcos Mina y Jan Lucumí, quienes no tuvieron minutos en el pasado juego ante Deportes Tolima, están recuperados y podrían sumar minutos desde el pitazo inicial.

