¡América no arranca! El Tolima lo derrotó en casa y lo dejó en la zona baja de la tabla: vea el gol

El Estadio Pascual Guerrero de Cali fue testigo de una nueva derrota del América, esta vez a manos del Deportes Tolima.

A pesar de haber dominado gran parte del encuentro, el equipo local no logró capitalizar sus oportunidades y terminó cediendo ante un rival que supo defenderse con orden y fue efectivo en el momento justo.

Con esta caída, el América de Cali cayó derrotado en casa y ahora deberá pasar la página rápidamente para enfocarse en su próximo compromiso internacional por la Copa Sudamericana.

Deportes Tolima venció a América de Cali en El Pascual

La primera mitad del partido fue un claro reflejo de lo que sería el resto del encuentro: un América insistente en ataque y un Tolima que esperaba su momento.

El fútbol, fiel a su ley, castigó la falta de contundencia del equipo vallecaucano. Al minuto 28, Juan Pablo Nieto aprovechó una jugada colectiva y remató con calidad para poner el 1-0 a favor del Deportes Tolima, un golpe del que el América no se pudo recuperar.

El VAR, protagonista de un final agónico entre América de Cali y Tolima

Con el marcador en contra, el América de Cali salió en el segundo tiempo con la consigna de buscar el empate. A pesar de los intentos, el equipo 'pijao' se defendió con orden y no le dio espacios al rival para generar peligro.

El poste y el arquero Fiermarin se interpusieron en el camino del empate, frustrando las arremetidas por los atacantes 'escarlatas'. El final del encuentro estuvo marcado por la polémica.

El VAR tuvo una jornada de arduo trabajo, con un gol anulado al América y una posible mano en el área que, tras ser revisada, no fue sancionada como penal.

Con esta derrota, el América de Cali cayó derrotado en un partido clave en casa. El equipo 'escarlata' se queda con 4 puntos en la tabla de posiciones, mientras que el Deportes Tolima llega a 10 unidades.

El foco del equipo ahora está en su próximo duelo ante el Fluminense por la Copa Sudamericana, donde el equipo deberá mejorar su rendimiento si quiere seguir con vida en el torneo.