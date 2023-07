América no se rinde con Víctor Ibarbo: confirmó su lesión, pero esperará a que se recupere

Este viernes 14 de julio, América de Cali confirmó una molestia física importante de Víctor Ibarbo. El 'rojo' vallecaucano informó que el exjugador de la Roma y el Cagliari sufrió una "lesión meniscal en su rodilla izquierda".

Ibarbo, quien ilusionó a la hinchada 'escarlata' con su llegada, se lastimó una de sus rodillas en uno de sus primeros entrenamientos. Recordemos que el campeón de la Copa Libertadores 2016 estaba sin club, luego de su salida del V-Varen Nagasaki, de la segunda categoría de Japón. El atacante tumaqueño, de 33 años, estaba entrenándose con Águilas Doradas con Lucas González, quien llegó al banquillo de los 'diablos rojos'.

Tulio Gómez, propietario de la 'mecha', informó que hay "una cláusula especial por un tema físico" con el jugador formado en el Deportivo Pereira. El mismo Ibarbo afirmó que su contrato podía anularse si presentaba lesiones.

"Si no juego no cobro, no tengo por qué mentir y además dependiendo de la lesión que tenga determinaré si sigo o no en el club", afirmó en su momento el jugador nariñense.

Pues bien, esta difícil situación no llegaría a ocurrir, pues América pronosticó el tiempo en el que espera recuperar al jugador, luego de su recuperación.

Así se confirmó la lesión de Ibarbo

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que anoche se le realizó la artroscopia a nuestro jugador Víctor Ibarbo y se confirmó una lesión meniscal en su rodilla izquierda”, empezó diciendo el cuadro caleño.

¿Cuándo regresaría Ibarbo a los terrenos de juego?

“El deportista va a permanecer las primeras dos semanas en el Departamento Médico de nuestra institución. Se espera que, acorde a su evolución, entre la tercera y cuarta semana inicie la fase de readaptación física y de trabajo diferenciado en campo”, concluyó el 'rojo'.