¿Para ilusionarse? Esto predijo la IA de la vuelta entre América de Cali y Fluminense

El ambiente en Río de Janeiro está cargado de expectación este martes 19 de agosto: Fluminense y América de Cali se enfrentan en el mítico Estadio Maracanã por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con la serie en contra para los colombianos (1-2 en la ida), América de Cali llega con la urgencia de revertir la historia, mientras que Fluminense aspira a cerrar la llave sin sufrir sobresaltos y avanzar con autoridad.

Fluminense como favorito local y en racha

El equipo carioca llega con impulso: tras la ida, volvió al Brasileirao y venció a Fortaleza 2-1, lo que le permitió subir posiciones en la liga. Además, cuenta con el histórico portero Fábio, quien podría superar el récord de más partidos oficiales, empatando o superando a Peter Shilton si participa este martes. El club también ha reforzado su plantilla con Lucho Acosta, mediocampista argentino de amplia experiencia y visión de juego, incorporado específicamente para brillar en la Sudamericana.

Con la localía a su favor, un plantel sólido y entrenado por Renato Gaúcho, Fluminense se perfila como claro favorito.

América de Cali va por la hazaña

América de Cali necesita un golpe de carácter. La derrota 1-2 en la ida obliga a ganar por al menos un gol de diferencia (o mantener cero en su arco y marcar dos). El equipo dirigido por Diego Gabriel Raimondi no presenta novedades graves en el plantel, lo cual habla de estabilidad, aunque sin demasiada profundidad ofensiva. La nómina cuenta con hombres como Jorge Soto en el arco, y ofensivamente confluyen en su momento jugadores como Luis Ramos y Cristian Barrios

No han tenido un buen rendimiento liguero recientemente, con derrotas frente a Deportivo Pereira y Deportes Tolima; sin embargo, esta competición continental les brinda una ventana para soñar con un golpe histórico.

Pronóstico en el Maracaná

Fluminense parte como favorito, respaldado por su localía, jerarquía individual y gran forma reciente. América de Cali, en cambio, pisa la cancha con mayor presión, pero también con el séquito de hinchas que sueñan con un Maracanazo. Si logra mostrar orden defensivo y valentía ofensiva en momentos clave, podría forzar la angustia en Río.

Pronóstico posible: 2-1 para Fluminense. Un buen resultado para los brasileños que les permite avanzar con marcador global 4-2, aunque no descarta que América de Cali dé pelea hasta el final y busque una victoria ajustada o incluso forzar los penales.