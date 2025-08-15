CANAL RCN
¿Por qué Santiago Moreno no puede jugar ante América de Cali en Copa Sudamericana?

No habrá reencuentro entre Santiago Moreno y el club que lo formó como profesional en el próximo cruce ante Fluminense.

Santiago Moreno Fluminense
FOTO: Fluminense

agosto 15 de 2025
08:46 p. m.
Santiago Moreno, uno de los fichajes más recientes del fútbol brasileño, vivirá un encuentro cargado de nostalgia y emociones. El jugador caleño, formado en la cantera de América de Cali y nuevo refuerzo de Fluminense, no podrá disputar la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente al club que lo vio nacer futbolísticamente.

De la cantera escarlata al fútbol internacional

Moreno inició su carrera en las divisiones menores de América de Cali y llegó a debutar con el primer equipo en 2019. Con la camiseta escarlata conquistó los títulos de 2019 y 2020, siendo protagonista en el bicampeonato cuando era muy joven.

Su proyección lo llevó a la MLS con Portland Timbers, donde disputó 146 partidos, anotó 22 goles y brindó 31 asistencias en cuatro temporadas. Su regularidad y rendimiento lo posicionaron como uno de los colombianos más destacados de la liga estadounidense.

Tras cerrar su etapa en la MLS, Moreno regresó a Sudamérica y rápidamente se concretó su fichaje por Fluminense, uno de los clubes más competitivos de ese país. El club de Río lo presentó oficialmente con un contrato hasta 2029.

El reglamento que lo deja fuera ante América de Cali

Pese a que el sorteo de la Copa Sudamericana puso frente a frente a Fluminense y América de Cali, Santiago Moreno no podrá estar en la cancha. La Conmebol establece que las inscripciones de jugadores para cada fase deben realizarse antes de una fecha límite, y el plazo para los octavos de final cerró el viernes anterior a su fichaje.

Debido a que la negociación entre Portland Timbers y Fluminense se concretó después de esa fecha, el extremo no fue incluido en la lista de buena fe. Esto significa que solo podrá debutar en la competencia internacional si el equipo brasileño avanza a cuartos de final, cuando se permitirán tres cambios en la nómina.

El duelo de ida entre América de Cali y Fluminense se disputó el martes 12 de agosto en el estadio Pascual Guerrero y la vuelta será este 19 de agosto con un 2-1 a favor de los brasileños. Mientras tanto, Moreno seguirá el partido desde la tribuna.

