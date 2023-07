¡Rompió el silencio! Ancelotti habló por primera vez de su futuro en Brasil

El técnico italiano Carlo Ancelotti trató este jueves de zanjar la controversia por su posible vinculación con la Selección de Brasil a partir de la Copa América de 2024 y aseguró que está enfocado en dirigir esta temporada al Real Madrid.

Las declaraciones, efectuadas antes del primer entrenamiento del equipo 'merengue' en su pretemporada en Los Ángeles (California), llegan dos semanas después de que el presidente de la Confederación Brasileña, Ednaldo Rodrigues, diera por hecho que Ancelotti tomará las riendas de la 'Seleção' para la Copa América en Estados Unidos, que se jugará del 20 de junio al 14 de julio.

"Yo nunca hablaré de Brasil, de lo que va a pasar. Yo soy el entrenador del Real Madrid y aquí me quedo. Este asunto no lo voy a hablar nunca más", declaró Ancelotti en declaraciones a medios de prensa en las instalaciones de la universidad UCLA.

Le puede interesar: Lionel Messi debutará con el Inter Miami: hora y cómo verlo en vivo

"Yo no tengo prisa por renovar porque tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024. La confianza en este club es total. Tiene que pasar esta temporada, a ver qué pasa en esta temporada", afirmó 'Carletto', de 64 años.

A pesar de que no ha llegado un recambio de élite para Karim Benzema, Ancelotti se mostró satisfecho con la confección de la plantilla blanca para la próxima temporada.

"Para mí la plantilla ha mejorado. Hemos perdido un jugador que ha sido fundamental durante años, que es Karim, al que deseamos lo mejor y ha sido una leyenda del club, pero tenemos un grupo muy joven que estamos convencidos de que nos va a dar muchas alegrías", aseguró.

Ancelotti tampoco quiso pronunciarse por las posibilidades del Madrid de incorporar esta campaña al astro francés Kylian Mbappe, inmerso en un conflicto contractual con el Paris Saint-Germain. "Es un jugador que no está en el Madrid. Hablar de jugadores que no están aquí, no me parece correcto", remarcó el DT.

Ancelotti sí apuntó que para sustituir a Benzema va a experimentar con un nuevo sistema de juego que explote el potencial ofensivo de fichajes como el inglés Jude Bellingham y el turco Arda Guler. Tras la comparecencia ante la prensa, Ancelotti dirigió la primera práctica en la UCLA, a la que acudieron varios cientos de aficionados a recibir al equipo.

El Madrid jugará cuatro amistosos en su gira estadounidense, comenzando el domingo ante el AC Milan en el emblemático Rose Bowl de Pasadena (afueras de Los Ángeles). Posteriormente el equipo viajará al estado de Texas para enfrentar al Manchester United en Houston el 26 de julio y disputar un Clásico español ante el Barcelona en Dallas el día 29. Antes de regresar a España, el Madrid enfrentará a la Juventus en Orlando (Florida) el 2 de agosto.