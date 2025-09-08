CANAL RCN
¡Hinchas de Millonarios se ilusionan! El gigante inversor que puso sus ojos en el 'embajador'

Millonarios en la mira de un gran inversor extranjero: la noticia hizo soñar a la afición del cuadro capitalino.

City Football Group está interesado en comprar Millonarios
Foto: AFP

agosto 09 de 2025
07:01 p. m.
Revelaron una noticia que encendió la ilusión de la hinchada de Millonarios. El prestigioso City Football Group, propietario de clubes de la talla del Manchester City, estaría seriamente interesado en adquirir al histórico Millonarios FC.

El interés del City Football Group en Millonarios pasó de un rumor a una confirmación de negociaciones, con una segunda reunión ya pactada entre las partes.

¿El City Football Group comprará a Millonarios?

La revelación de este trascendental interés provino de Mauricio Gordillo, editor de LosMillonarios.net, quien en una transmisión en vivo tras el reciente partido del 'embajador' confirmó que el acercamiento del gigante inversor de los Emiratos Árabes Unidos es real.

La confirmación de una segunda reunión entre el City Football Group en Millonarios eleva la expectativa de los hinchas, quienes sueñan con ver a su equipo competir nuevamente, tal como lo hacía en aquella época dorada.

Hinchas de Millonarios piden en El Campín otros directivos e inversionistas

El interés del City Football Group en Millonarios se enmarca en su estrategia de expansión global, que ya cuenta con exitosas inversiones en clubes como Montevideo City Torque en Uruguay y Bahía en Brasil.

La adquisición del equipo 'embajador' representaría un movimiento estratégico clave, dada la enorme base de aficionados con la que cuenta Millonarios, su rica historia, su grandez y su ubicación en Bogotá, un centro económico y deportivo de gran importancia en Sudamérica.

Para Millonarios, esta posible adquisición significaría una inyección económica sin precedentes, que le permitiría reforzar su plantilla, modernizar su infraestructura y aspirar a competir en el rentado local y torneos internacionales.

Para el fútbol colombiano en general, la llegada de un inversor de esta magnitud podría elevar los estándares de la liga y atraer mayor atención del panorama futbolístico mundial al tener un grupo de inversionistas con ambición de talla mundial.

