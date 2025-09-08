Millonarios informó parte médico oficial de la escalofriante lesión de Andrés Llinás

Millonarios y Deportivo Cali igualaron este viernes a tres goles en emocionante partido por la fecha 6 de la liga colombiana 2025 - II.

Con este empate, los embajadores siguen en el último lugar del campeonato con solo un punto en cuatro presentaciones. Mientras que los azucareros a seis unidades.

Ahora, más allá de lo futbolístico, una de las imágenes que quedó plasmada en el terreno de juego fue la dura lesión del defensor Andrés Llinás, quien tuvo que salir del terreno de juego, luego de que un rival cayera en uno de sus pies de manera abrupta.

Parte médico oficial de Andrés Llinás

Luego de varias horas de haberse terminado el partido en El Campín, Llinás fue trasladado a un centro médico para determinar la gravedad de su lesión.

Mediante un comunicado de prensa, los azules informaron que el bogotano tuvo "una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda".

Ante esto, el paso a seguir es realizar una "intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación".

La incapacidad de esta lesión varía según la gravedad de la lesión y puede oscilar entre 6 a 12 semanas o incluso más.