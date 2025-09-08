CANAL RCN
Deportes

Millonarios informó parte médico oficial de la escalofriante lesión de Andrés Llinás

Horas después del duelo con los azucareros, el club embajador entregó detalles del estado de salud del defensor.

Foto: @MillosFCoficial

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
08:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Millonarios y Deportivo Cali igualaron este viernes a tres goles en emocionante partido por la fecha 6 de la liga colombiana 2025 - II.

Con este empate, los embajadores siguen en el último lugar del campeonato con solo un punto en cuatro presentaciones. Mientras que los azucareros a seis unidades.

Millonarios sigue en el fondo de la tabla tras empate ante el Cali: ¡Partidazo en El Campín!
RELACIONADO

Millonarios sigue en el fondo de la tabla tras empate ante el Cali: ¡Partidazo en El Campín!

Ahora, más allá de lo futbolístico, una de las imágenes que quedó plasmada en el terreno de juego fue la dura lesión del defensor Andrés Llinás, quien tuvo que salir del terreno de juego, luego de que un rival cayera en uno de sus pies de manera abrupta.

Parte médico oficial de Andrés Llinás

Luego de varias horas de haberse terminado el partido en El Campín, Llinás fue trasladado a un centro médico para determinar la gravedad de su lesión.

Mediante un comunicado de prensa, los azules informaron que el bogotano tuvo "una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda".

¿Se aplaza el clásico? Autoridades de Bogotá piden posponer el Santa Fe vs. Millonarios
RELACIONADO

¿Se aplaza el clásico? Autoridades de Bogotá piden posponer el Santa Fe vs. Millonarios

Ante esto, el paso a seguir es realizar una "intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación".

La incapacidad de esta lesión varía según la gravedad de la lesión y puede oscilar entre 6 a 12 semanas o incluso más.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Millonarios sigue en el fondo de la tabla tras empate ante el Cali: ¡Partidazo en El Campín!

Millonarios

VIDEO | Escalofriante jugada saca a Andrés Llinás del Millonarios vs. Cali

Atlético Nacional

Atlético Nacional goleó a Alianza FC con debut goleador de Facundo Batista: vea los goles

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Luna del viernes 8 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy

El sorteo del Super Astro Luna de hoy, viernes 8 de agosto de 2025, ya entregó su número y signo ganadores, dejando a miles de jugadores a la expectativa de los resultados.

Casanare

Capturan a dos ingenieros que producían y compartían material de abuso infantil

Los sujetos utilizaban las plataformas de la empresa en la que laboraban para descargar contenido de abuso sexual infantil en las redes sociales.

Masterchef Celebrity Colombia

Final inédito: una celebridad abandonó MasterChef Celebrity por una changua

Nicolás Maduro

¿Se acerca el fin de Nicolás Maduro? EE. UU. autorizó acciones militares contra el Cártel de los Soles

Enfermedades

Más de 1,5 millones de colombianos han sufrido diarrea aguda este año, según informe