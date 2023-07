Andrés Llinás no tiene asegurada su permanencia en Millonarios y se revelaron contactos

Alberto Gamero y Millonarios están haciendo su mayor esfuerzo por mantener la nómina que conquistó la anhelada estrella número 16 contra Atlético Nacional. Óscar Cortés, Luis Carlos Ruiz e Israel Alba tomaron distintos rumbos y, hasta ahora, el único jugador que se ha incorporado a las toldas 'azules' es Diego Abadía, quien finalizó su préstamo con Fortaleza. Pues bien, Andrés Llinás ha generado gran interés en este mercado de fichajes y su permanencia no estaría asegurada.

Llinás se convirtió en una pieza clave en la zaga defensiva del entrenador samario. El defensor bogotano, de 25 años, brilló en la fases finales de la Liga Colombiana 2023-I. El 'Mono' convirtió un gol decisivo contra Medellín para acceder a la gran final contra los 'verdolagas'.

Tuvo una final de ida impecable en el Atanasio Girardot y en El Campín fue el 'héroe', pues igualó el partido en el minuto 70' y forzó la tanda de penaltis, donde salieron victoriosos los capitalinos. Estas actuaciones, más sus llamados a la Selección Colombia, lo han puesto en el 'radar' de grandes clubes como River Plate.

“Yo sé que hubo un momento en que sí se preguntaba algo, pero no sé mucho más aparte de eso y lo que yo he dicho”, empezó diciendo el central bogotano en una conversación con 'El Alargue', de 'Caracol Radio', sobre el interés de 'la banda'.

"Yo soy feliz en Millonarios"

“Ahora más que nunca estoy feliz en Millonarios por todo lo que conseguimos, siento que a este equipo todavía le quedan muchas cosas por conseguir y yo soy feliz acá”, aseguró el número '26' del 'embajador'.

Llinás estará conforme y "feliz" con el rumbo que tome su carrera

“Creo que el día a día también soy muy feliz y si me llego a quedar voy a ser la persona más feliz del mundo, y si me llego a ir también me iré con la misma felicidad con la que estoy acá, entonces es algo que no me trasnocha, es algo que no me quita el sueño si me voy o me quedo”, concluyó.