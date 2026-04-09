El único árbitro colombiano que estará en el Mundial: Roldán dijo adiós

La FIFA confirmó oficialmente la nómina de árbitros que impartirán justicia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, una noticia que generó expectativa en Colombia por la posibilidad de ver nuevamente a Wilmar Roldán en la máxima cita del fútbol. Sin embargo, la gran sorpresa llegó con la elección de Andrés Rojas como el único juez central colombiano designado para el torneo, ratificando así el excelente concepto internacional que ha construido en los últimos años.

El organismo rector del fútbol mundial presentó una lista compuesta por 52 árbitros principales, 88 asistentes y 30 oficiales VAR, representantes de las seis confederaciones afiliadas. Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA, destacó que los elegidos corresponden al grupo de jueces con mejor rendimiento y preparación en el planeta, luego de un riguroso seguimiento físico, técnico y disciplinario.

Andrés Rojas, la gran carta arbitral de Colombia

Cuando gran parte del entorno futbolero colombiano apuntaba a Wilmar Roldán como el candidato natural para repetir presencia mundialista, la FIFA terminó inclinándose por Andrés Rojas. El bogotano, con una amplia trayectoria en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eliminatorias y torneos Conmebol, será el encargado de representar al país como árbitro principal en la cita orbital.

Su elección no resulta casual. En los últimos años ha sido habitual verlo en compromisos de máxima exigencia en Sudamérica, consolidándose como uno de los jueces más experimentados del continente. Ahora tendrá la oportunidad de trasladar ese recorrido al escenario más importante del fútbol mundial, en un Mundial que además marcará historia por contar con 48 selecciones.

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Colombia también tendrá presencia en asistencias y VAR

La representación colombiana no se limita únicamente a Rojas. Dentro de la delegación arbitral también fue confirmado Alexander Guzmán como árbitro asistente, quien vivirá su segunda experiencia en una Copa del Mundo, un reconocimiento a su constancia y regularidad en competencias internacionales.

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Por su parte, Nicolás Gallo integrará el equipo de videoarbitraje, un rol en el que ha ganado prestigio dentro de Conmebol gracias a su lectura de jugadas y manejo tecnológico. De esta manera, Colombia contará con tres representantes en el grupo arbitral del Mundial 2026, una cifra que confirma el peso que sigue teniendo el arbitraje nacional a nivel internacional.

La noticia ha generado debate por la ausencia de Roldán, pero al mismo tiempo representa una nueva oportunidad para que Andrés Rojas deje su sello en la élite del fútbol mundial.