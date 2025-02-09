Indignación en el fútbol colombiano: árbitra fue agredida por un jugador tras expulsarlo

El fútbol colombiano volvió a verse empañado por un hecho de violencia en las canchas.

La víctima fue la árbitra Vanessa Ceballos, quien el pasado fin de semana fue agredida físicamente durante un partido de la Primera C, entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca, en el estadio Chelo Castro de Aracataca.

La agresión tras una expulsión

El incidente ocurrió al minuto 66', cuando la jueza central se dirigió hacia el banco de suplentes para mostrar la tarjeta roja a un futbolista identificado con el apellido Bolívar.

Según el relato del narrador del encuentro, el jugador no aceptó la decisión y reaccionó de manera violenta contra la juez colombiana.

La escena desató rechazo inmediato entre asistentes y miembros de los equipos, que intentaron calmar la situación.

La árbitra, sorprendida por la reacción, intentó confrontar al agresor, pero el banco técnico evitó que pasara a mayores.

Sin embargo, el hecho ha generado un debate profundo sobre la seguridad y el respeto hacia las mujeres que ejercen autoridad en escenarios deportivos masculinos.

Rechazo total y llamado a sanciones ejemplares

El acto ha sido catalogado como “reprochable” por parte de diferentes voces del fútbol aficionado y profesional.

Asociaciones arbitrales y colectivos deportivos han pedido sanciones ejemplares contra el jugador, destacando que este tipo de conductas no pueden tener cabida en el deporte.

La juez Vanessa Ceballos es oficial en el fútbol colombiano, pues ya ha dirigido partidos de primera división en la Liga Femenina BeTPlay.