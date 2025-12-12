CANAL RCN
Luis Ramos ya tendría equipo y América de Cali ya tiene en la mira a su reemplazo

El delantero peruano sale del fútbol colombiano, mientras América de Cali ya busca a un delantero para 2026.

Luis Ramos América de Cali
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
08:10 a. m.
Este 11 de diciembre, América de Cali anunció oficialmente la primera salida del equipo tras finalizar la temporada 2025. Se trata del delantero peruano Luis Ramos, quien jugó este año a modo de préstamo y el club tomó la decisión de no ejercer la opción de compra disponible.

Ramos se despidió del equipo caleño a través de sus redes sociales y deberá regresar a Cusco FC, dueño de sus derechos deportivos. Sin embargo, se reporta que ya tendría todo acordado para dar el salto a uno de los grandes de su país.

De acuerdo a lo reportado por César Luis Merlo, especialista del mercado de pases en el fútbol sudamericano, el delantero de 25 años terminaría llegando a Alianza Lima, equipo que compraría un porcentaje importante de su pase.

¿El reemplazo de Luis Ramos en América?

Tras oficializarse la salida de Ramos, en América de Cali se encuentran en la búsqueda de un nombre de peso para reemplazarlo y se habla de un jugador que ha tenido buen rendimiento en el fútbol colombiano recientemente: el argentino Luciano Pons.

El goleador de Atlético Bucaramanga, de 35 años, es pretendido por varios clubes en la Liga BetPlay, pero en América estarían haciendo el esfuerzo económico para hacerse con sus servicios, pues sería la prioridad para el cuerpo técnico de David González.

De momento, no hay nada definido y el equipo bumangués también están pisando el acelerador para asegurar su continuidad en el 2026. Habrá que ver cuál será la oferta que termine convenciendo al jugador que en Colombia también vistió la camiseta de Independiente Medellín.

