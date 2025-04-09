CANAL RCN
Argentina vs. Venezuela, con despedida de Messi: hora y canal para ver en Colombia

Argentina recibe a Venezuela en el Monumental de Buenos Aires y Lionel Messi se despide de las eliminatorias sudamericanas.

septiembre 04 de 2025
03:35 p. m.
Este jueves 4 de septiembre el estadio Monumental de Buenos Aires será el escenario de una noche cargada de emociones. Lionel Messi, ídolo eterno del fútbol argentino, disputará su último partido de eliminatorias sudamericanas en su país, cuando la campeona del mundo reciba a Venezuela en la penúltima jornada del camino hacia la Copa del Mundo 2026.

Han pasado dos décadas desde que el astro rosarino vistió por primera vez la camiseta albiceleste, y ahora, con 193 partidos y 112 goles a sus espaldas, se prepara para una despedida que promete lágrimas y ovaciones. Argentina llega con la clasificación asegurada y el primer puesto de la tabla ya garantizado, pero el duelo trasciende lo competitivo: será un homenaje en vida al capitán que llevó a la selección de vuelta a la cima en Qatar 2022.

Una noche de emociones en el Monumental

La expectativa es máxima. Se espera un Monumental repleto de hinchas que querrán dar gracias a Messi por más de veinte años de gloria con la selección. La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, no se guarda nada y presentaría un once estelar con la ‘Pulga’ liderando el ataque junto a Julián Álvarez o Lautaro Martínez, mientras que Thiago Almada acompañará desde la mediapunta.

Por su parte, Venezuela no llega como un simple invitado a la fiesta. Bajo la conducción de Fernando Batista, la ‘Vinotinto’ mantiene viva la ilusión de clasificar por primera vez a un Mundial y cuenta con referentes como Salomón Rondón, Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino para complicar a los locales.

¿Dónde ver el partido?

El compromiso iniciará a las 6:30 p.m. (hora colombiana) y podrá seguirse en Colombia a través de la aplicación oficial del Canal RCN. Más allá del resultado, la noche quedará en la memoria como la última función eliminatoria de Lionel Messi en territorio argentino.

Posibles alineaciones confirmadas

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Cristian Cásseres, Carlos Faya; Eduard Bello, Jefferson Savarino, Yeferson Soteldo o Telasco Segovia; Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

