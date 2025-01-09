CANAL RCN
¿Cuáles son las cuentas de Venezuela para soñar con ir al Mundial 2026?

Venezuela sueña con poder clasificarse a la Copa del Mundo 2026 y estas son sus cuentas para ir.

septiembre 01 de 2025
11:45 a. m.
La selección de Venezuela afronta la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la ilusión intacta. Con 18 puntos y ubicada en zona de repechaje, la ‘Vinotinto’ sabe que los últimos dos compromisos serán determinantes para alcanzar el objetivo histórico de disputar por primera vez una Copa del Mundo.

El primer reto será este jueves en Buenos Aires frente a la campeona del mundo, Argentina. Un desafío mayúsculo que pondrá a prueba la solidez del equipo dirigido por Fernando Batista. Aunque la tarea no es sencilla, jugadores, hinchas y directivos confían en sumar puntos que permitan llegar con opciones claras a la última jornada.

Un cierre de eliminatoria lleno de cálculos

Si Venezuela logra sumar en territorio argentino, mantendría sus aspiraciones intactas para la última fecha. Sin embargo, una derrota obligaría a hacer cuentas y depender de otros resultados. En ese escenario, el equipo necesitaría que Bolivia sorprenda a Colombia en Barranquilla para mantener abierta la posibilidad del repechaje.

De no darse esa combinación, el panorama cambia: si Colombia derrota a Bolivia, la única opción para Venezuela será imponerse ante el combinado cafetero en la fecha final y esperar que Brasil supere a Bolivia en El Alto. Un camino complejo, pero todavía posible.

La ilusión de un país que nunca deja de creer

La afición venezolana sueña con ver a su selección en la élite del fútbol mundial. En las calles, redes sociales y estadios, el sentimiento es unánime: el deseo de romper la historia y lograr la primera clasificación a una Copa del Mundo.

Los jugadores, conscientes de la oportunidad, aseguran que no bajarán los brazos. El sueño sigue vivo y Venezuela confía en escribir un capítulo histórico para el balompié nacional.

