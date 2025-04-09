Golazo de Lionel Messi en su último partido de eliminatorias: así se la 'picó' a Venezuela

La magia de Lionel Messi volvió a brillar en el estadio Monumental de Buenos Aires. En el que será su último partido de Eliminatorias con la Selección Argentina, el capitán albiceleste abrió el marcador frente a Venezuela con un golazo al minuto 39 que hizo delirar a los más de 80 mil hinchas presentes.

Con este tanto, Messi llegó a siete goles en el actual proceso clasificatorio, consolidándose como una de las figuras más determinantes en el camino hacia el Mundial 2026.

Así fue la joya de Messi ante Venezuela

La acción nació de un contragolpe preciso que comandó Leandro Paredes, quien recuperó en la mitad del campo y habilitó a Julián Álvarez, quien filtró un pase perfecto a Messi en el punto penal.

El astro argentino, fiel a su estilo, levantó la cabeza y, ante la salida del arquero venezolano y la marca de dos defensores, decidió picarla con una sutileza que levantó a todos de sus asientos.

El 1-0 parcial reflejaba la superioridad de la Albiceleste en la primera mitad, a pesar de una gran noche de Rafael Romo que poco y nada pudo hacer en esa acción.

Argentina se consolida y Venezuela sufre

Con el tanto de Messi, Argentina cerró el primer tiempo arriba en el marcador y encaminó un triunfo que la deja (parcialmente) con 38 puntos en la tabla, confirmando su clasificación como líder indiscutido de Sudamérica.

En contraste, Venezuela quedó comprometida con apenas 18 unidades en el séptimo lugar, muy cerca de despedirse de la ilusión mundialista.

Un resultado que, de paso, le dio aire a Colombia en su lucha por mantenerse en la zona de clasificación directa.

Una vez más, Messi demostró que su talento sigue intacto, regalando un gol para la historia en su despedida de las eliminatorias.