Arne Slot en la cuerda floja: ya se habla de posibles reemplazos en el Liverpool

Liverpool atraviesa una de sus peores temporadas recientes y el proyecto deportivo de Arne Slot se encuentra en su punto más crítico. El equipo viene de coronarse campeón de la Premier League, pero hoy los resultados, las decisiones en el mercado de fichajes y el rendimiento colectivo han encendido todas las alarmas.

El rendimiento del equipo ha sido decepcionante, especialmente considerando la inversión de casi 300 millones de euros en Florian Wirtz, Alexander Isak y Hugo Ekitike, fichajes que no han logrado ser determinantes en lo que va de campaña.

Una temporada que expone todas las grietas del proyecto Slot

En Premier League, el Liverpool se encuentra en el puesto12 de la tabla con 18 puntos, producto de seis victorias y seis derrotas, sin empates. Una ubicación impensada para un campeón reciente y que lo mantiene lejos de la pelea por el título, luchando apenas por un cupo a Champions.

El panorama en la Champions League no es mejor. La derrota 4-1 en Anfield ante el PSV, por la quinta fecha, dejó al equipo en el puesto 13° con apenas nueve puntos.

Klopp, Zidane y Gerrard: los nombres que suenan en Anfield

En este contexto, la lista de candidatos comienza a tomar forma. El primero es Jürgen Klopp, quien actualmente trabaja con la compañía Red Bull. Aunque ha manifestado que no extraña dirigir, aseguró que una vuelta a Liverpool es “teóricamente posible”, siempre dejando claro que sería el único club que dirigiría en Inglaterra.

Otro nombre es Zinedine Zidane, un deseo recurrente de las directivas. Tras su exitoso ciclo de seis años con el Real Madrid, el entrenador francés no ha vuelto a los banquillos, y su regreso a la dirección técnica podría concretarse en un escenario de urgencia como el que vive Anfield.

Finalmente, aparece Steven Gerrard, leyenda del Liverpool y exentrenador del Rangers entre 2018 y 2021. Tras su paso por el Al-Ettifaq en Arabia Saudita, su nombre vuelve a sonar con fuerza. Su identidad con el club y su experiencia reciente lo convierten en una opción sentimental y estratégica.