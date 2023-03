¡No va más! Junior de Barranquilla confirmó la salida de Arturo Reyes como entrenador

La situación del Junior de Barranquilla parece no tocar fondo, razón por la cual las directivas del equipo tiburón tomaron una fuerte decisión sobre la continuidad de Arturo Reyes, quien hasta el 14 de marzo estuvo al mando del equipo tiburón, obteniendo un fracaso más en la historia del equipo barranquillero.

Luego de una reunión entre la junta directiva del Junior de Barranquilla, se confirmó la salida de Arturo Reyes como entrenador del cuadro tiburón por los malos resultados obtenidos durante la presente temporada, los cuales dejaron al club rojiblanco eliminado de la Copa Sudamericana a manos del Deportes Tolima.

Por medio de un comunicado, la oficina de comunicaciones del Junior confirmó la decisión se venía rumorando tras la derrota del equipo rojiblanco con Envigado dos goles a uno, agudizando la situación del equipo y de Arturo Reyes, quien nunca convenció a los aficionados en la forma de jugar durante el 2023.

"La junta directiva del Junior de Barranquilla, de común acuerdo con el profesor Arturo Reyes, dieron por finalizado el vínculo del entrenador con la institución (...) Agradecemos al profesor Reyes y su cuerpo técnico por el tiempo que estuvieron al mando de la dirección técnica del club", afirmó el comunicado del equipo tiburón.

📄 | Comunicado de prensa oficial pic.twitter.com/qCDsrTs90Q — Junior FC (@JuniorClubSA) March 14, 2023

Ahora, según se dio a conocer por varios medios de la capital del Atlántico, el nombre de Reinaldo Rueda y Pablo Repetto estaría entre los candidatos para reemplazar a Arturo Reyes en el banquillo del Junior de Barranquilla. Vale recordar que el entrenador que estará encargado mientras anuncian al nuevo DT será Luis Grau.

Juan Fernando Quintero pone la cara

A pesar de que ha mostrado un gran rendimiento durante los juegos del Junior, Juan Fernando Quintero habló de la razón por la que pone el pecho a la brisa, asegurando que entiende la situación, pero se debe tener calma y comprensión tras los malos resultados.

"Hoy llego acá y doy la cara porque sabemos lo que nos estamos jugando, nos duele el resultado, nos duele el fútbol, pero bueno, eso hace parte del juego, a veces como que se les olvida que nosotros somos seres humanos, que debemos descansar", agregó el jugador antioqueño.

Por último, Quintero habló sobre el golazo que marcó contra el equipo antioqueño, afirmando que fue una gran anotación, pero que no sirvió para mucho: "es que no sirvió para nada el gol, pero es la realidad, creo que nunca he tenido presión, juego al fútbol desde niño, lo disfruto, siempre he dicho que mi pasión la llevo a la realidad, obviamente con la responsabilidad", finalizó.