Queiroz y más secretos de salida de Colombia: "La cabeza de los jugadores no estaba bien"

Carlos Queiroz dirigió a la Selección Colombia y a la de Egipto en el camino a Catar 2022, sin llegar a clasificar a ninguna de las dos, pero los azares de la vida lo llevaron al Mundial para dirigir a Irán.

La precipitada decisión se tomó en razón a conflictos deportivos y hasta de orden socio-político con el anterior entrenador y que fue el encargado de clasificar al combinado iraní a la Copa del Mundo. En adelanten, en aquel país despertó muchas dudas la designación de Queiroz por el tiempo de preparación que iba a tener, pero confiaban en su gran pasado en la selección.

Para completar, a Irán le tocó un grupo bastante retador al lado de Inglaterra, Estados Unidos y Gales. Sobre el papel, los galeses eran los únicos inferiores, por lo que tenía que sobreponerse a sus otros dos rivales, pero no pudo.

El combinado de medio oriente salió goleado en el debut en Catar 2022 6-2 frente a los ingleses y perdió 1-0 en el último y decisivo encuentro contra los norteamericanos, lo que terminó sentenciando su eliminación del Mundial.

Carlos Queiroz habló de la Selección Colombia en Catar

Tras ello, Carlos Queiroz le dio la cara a la prensa de Irán y pidió perdón por la discreta participación de su equipo, pero la particularidad es que también habló con medios colombianos y se refirió sobre su pasado en la 'tricolor', lamentando la no clasificación al certamen y revelando los motivos que llevaron a esa situación.

"Pienso que Colombia merecía estar aquí también, por los jugadores que tiene. Pero si recuerdas bien, los partidos de segunda ronda de la eliminatoria llegaron en un momento que fueron una locura para todos. La preparación, los jugadores que se quedaron en Europa y no jugaron, los casos de COVID-19, fueron una locura", dijo el DT en un breve diálogo con Win Sports.

"La opinión que tenía en el momento en que jugamos la segunda ronda era que Colombia no estaba en condiciones de jugar por la preparación, hubo jugadores que no llegaron no hicieron que fuera el mejor momento, pero la decisión fue tomada y la respetamos", añadió.

Más allá que Carlos Queiroz destacó la pandemia del COVID-19 como la afectación principal de la Selección Colombia en su camino a Catar 2022, el DT portugués reveló que hubo otros factores que intervinieron, pues por calidad humana y deportiva del plantel, la 'tricolor tenía condiciones de sobra para clasificar al Mundial.

"No fue lo único, pero afectó mucho la calidad y la performance del equipo. Algunos jugadores llevaban un año sin ir al país y cuando fueron para jugar un partido, sus familias y amigos sentían una necesidad muy grande de convivir. Creo que lo peor que pasó fue que la cabeza de los jugadores no estaba bien", dijo.

"Siempre el futuro es mejor porque las personas toman los aprendizajes del pasado y no van a hacer los mismos errores", puntualizó.