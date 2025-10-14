CANAL RCN
Así está la tabla de reclasificación previo a los partidos de Nacional y Millonarios en la Liga BetPlay

A pocas fechas del cierre del todos contra todos, varios equipos buscan definir su participación en competencias internacionales en 2026.

FOTO: Atlético Nacional | Millonarios - Facebook

octubre 14 de 2025
06:53 a. m.
La fecha 15 del fútbol colombiano no ha terminado a pesar de que hubo puente festivo en Colombia. Quedan dos partidos pendiente que serían clave: Atlético Nacional recibiendo a Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot y Millonarios visitando a Deportivo Pereira.

Estos resultados podrían ser clave, tanto para definir a los equipos clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, como para las cuentas que llevan varios clubes en la tabla de reclasificación, pensando en un cupo a torneo internacional.

Así se reparten los cupos a Libertadores y Sudamericana

De momento, el único equipo que tiene asegurado su lugar en copas internacionales es Independiente Santa Fe tras ser campeón de Liga en el primer semestre. Junto al campeón de la segunda mitad del año estarán en fase de grupos de la Copa Libertadores.

Hay otros dos cupos a fase 2 de Libertadores y se entregarán a los dos equipos que lideren la reclasificación que no sean campeones de Liga. Por medio de esta tabla se entregan tres cupos a la fase previa de Copa Sudamericana y finalmente, el campeón de Copa BetPlay completa las cuatro casillas para esta competencia.

¿Cómo está la tabla de reclasificación?

  1. Medellín – 74 puntos.
  2. Santa Fe – 69 puntos.
  3. Tolima – 67 puntos.
  4. Atlético Nacional – 67 puntos.
  5. Junior – 66 puntos.
  6. América de Cali – 65 puntos.
  7. Millonarios – 64 puntos.
  8. Atlético Bucaramanga – 59 puntos.
  9. Once Caldas – 55 puntos.
