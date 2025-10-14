CANAL RCN
¡El once titular de Lorenzo! Así formará Colombia para enfrentar a Canadá en duelo amistoso

El once titular de la Selección Colombia para su duelo amistoso ante Canadá en New Jersey.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
06:34 p. m.
Después de una contundente demostración de poderío ofensivo que culminó en un 4-0 sobre México, la Selección Colombia se prepara para un nuevo examen antes del Mundial de 2026.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Canadá, amistoso FIFA: siga en directo el partido aquí
El equipo, dirigido por Néstor Lorenzo, se pone a prueba este martes 14 de octubre en un amistoso de preparación contra Canadá, uno de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

Este encuentro, programado para las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, servirá como un banco de pruebas crucial para afianzar conceptos y definir la columna vertebral del equipo que ya tiene su cupo asegurado en la cita orbital.

Formación de la Selección Colombia vs. Canadá en partido amistoso

El técnico Néstor Lorenzo brindará minutos a jugadores clave para probar nuevas asociaciones, especialmente en la línea de volantes.

En el arco, la principal novedad es la designación de Álvaro Montero como inicialista, relegando a David Ospina al banco de suplentes.

Colombia vs. Canadá: historial entre ambas selecciones previo al Mundial
En la zaga defensiva, la estructura estará formada por Román, Davinson, Lucumí y Mojica.

Este cuarteto deberá neutralizar la velocidad y la potencia física que históricamente caracterizan a la escuadra canadiense.

El corazón del equipo y el sector con mayor modificación radica en el mediocampo. Lorenzo apuesta por un doble pivote de contención y salida, con Juan Camilo Portilla y con Richard Ríos, buscando un equilibrio entre recuperación y distribución.

El ataque de Néstor Lorenzo para vencer a Canadá en New Jersey

Del centro hacia adelante, la ofensiva promete intensidad y creatividad con Juan Fernando Quintero, Campaz, Luis Díaz y el 'Cucho' Hernández, quien tendrá la responsabilidad de materializar las opciones de gol que construyan sus compañeros.

  • Álvaro Montero A. Román, J. Lucumí, D. Sánchez, J. Mojica J. Portilla, R. Ríos J. Campaz, Juanfer, Luis Díaz Cucho Hernández
Bayern Múnich sigue mostrándose orgulloso de James y Luis Díaz en la selección: lindo mensaje
De esta manera, el once titular de la Selección Colombia busca ratificar el buen momento y seguir construyendo confianza de cara al Mundial de 2026.

