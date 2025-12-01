¡Atlético Nacional ya habría tomado una decisión con Alfredo Morelos! ¿Cuál sería?

Atlético Nacional, que se encuentra siendo protagonista en la Liga y en la Copa BetPlay, ya ha comenzado a pensar en su proyecto 2026.

En el club son conscientes de que Alfredo Morelos, su delantero, es uno de sus jugadores esenciales y que tienen que moverse pronto debido a que el préstamo concluye a final del 2025.

Sin embargo, todo parece indicar que Atlético Nacional ya habría tomado una decisión inesperada con el futuro del atacante que tuvo un paso destacado por Escocia.

Esta es la decisión que Atlético Nacional ya habría tomado con Alfredo Morelos

De acuerdo con el periodista Felipe Sierra, Atlético Nacional no ejecutaría la opción completa de compra por Alfredo Morelos debido a que es muy alta y no ha conseguido cómo alcanzar esa cifra.

No obstante, el club no tendría descartado al delantero, sino que intentaría comprar un porcentaje más pequeño para que el ariete pueda seguir siendo 'verdolaga'.

Pero, bajo esas condiciones, todo depende de lo que acepte Santos, que es el dueño de su pase.

"Atlético Nacional no ejecutará la opción de compra por Alfredo Morelos ante Santos, que es de 5 millones de dólares. El 'verdolaga' ya comunicó que quiere renegociar el préstamo y el 'peixe' rechazó esa opción", comenzó diciendo Felipe Sierra.

"Sin embargo, abrieron la posibilidad de comprar un porcentaje menos por menos dinero. Las pretensiones del nuevo acuerdo dependerán de la situación del conjunto brasileño, pues está comprometido con el descenso", añadió.

Los números de Alfredo Morelos con Atlético Nacional en la temporada 24/25

En la temporada 24/25, Alfredo Morelos ha disputado 3.568 minutos en 55 partidos con Atlético Nacional.

Además, en ese lapso ha celebrado 18 goles (13 por Liga, dos por libertadores y tres por Copa) y ha realizado 14 asistencias.