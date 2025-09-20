CANAL RCN
Deportes

Javier Galdolfi rompió el silencio tras salir de Atlético Nacional: mensaje a jugadores y directivos

Javier Gandolfi se despidió de Atlético Nacional con un emotivo mensaje a jugadores, directivos e hinchas.

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
05:11 p. m.
Atlético Nacional vive días de cambios en su dirección técnica y las reacciones no se han hecho esperar. Luego de confirmarse su salida, Javier Gandolfi, quien estuvo al frente del equipo verdolaga, decidió romper el silencio y dejar un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

Sus palabras estuvieron cargadas de agradecimiento hacia jugadores, directivos, empleados y, sobre todo, hacia la hinchada que lo acompañó durante su proceso en el club.

Javier Galdolfi finalizó su ciclo en Atlético Nacional

En una extensa carta publicada en sus redes, Gandolfi expresó: “A todos los verdolagas, les escribo a modo de cierre de este ciclo formando parte de esta gran institución. Llegamos con mucha ilusión y hemos trabajado con la máxima dedicación y profesionalismo”.

El exentrenador aseguró que junto a su cuerpo técnico lograron identificarse con la tradición de Atlético Nacional:

“Estoy convencido de que hemos estado a la altura en el desarrollo de nuestras funciones, forjando una identificación con los valores y la tradición futbolística del club”.

Además, reconoció que en el fútbol existen circunstancias difíciles de explicar, pero dejó claro que confía en haber dejado bases sólidas para el futuro: “Estoy seguro que dejamos una buena base y que el balance es positivo”.

Mensaje de agradecimiento y futuro del club

Gandolfi no dejó de lado a quienes lo respaldaron durante su paso por Medellín. “Quiero agradecer a la Propiedad, a su Presidente y a la Dirección Deportiva la confianza con la que hemos trabajado; al plantel por su compromiso, y a los hinchas que nos alentaron en cada partido”, escribió.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase que refleja su vínculo con la institución: “Seguramente nos reencontremos en un futuro. ¡Siempre verdolaga!”.

Mientras tanto, Nacional definió que Diego Arias continuará como director técnico interino, mientras la dirigencia evalúa quién asumirá oficialmente el cargo para la próxima etapa del club.

