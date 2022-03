Nacional iría por DT argentino, que no salió bien del Deportivo Cali

Atlético Nacional está en la búsqueda de entrenador. Desde la era exitosa de Reinaldo Rueda, el equipo antioqueño no ha podido brillar en el rentado local y, por ende, en el plano internacional ha estado en deuda.

Los extranjeros Juan Manuel Lillo, Jorge Almirón, Paulo Autori, Alexandre Guimaraes y los colombianos Juan Carlos Osorio, Hernán Darío Herrera y, recientemente, Alejandro Restrepo han sido los estrategas que se quemaron en el conjunto antioqueño.

Lucas Pusineri, candidato a dirigir Nacional

Muchos han sido los nombres que han sonado para llegar a Atlético Nacional. Es más, se llegó a manejar en medios con la posible llegada de Hernán Crespo, aunque el técnico argentino se habría dado el lujo de decirle no al dos veces campeón de la Copa Libertadores.

En las horas recientes apareció el nombre de otro técnico argentino y que no fue muy querido en el Deportivo Cali, en donde no pudo engranar con su planteamiento y terminó yéndose a Independiente de Avellaneda. Eso sí, logró el ascenso con el Cúcuta Deportivo, previamente. Se trata de Lucas Pusineri.

El mismo entrenador habló de su posibilidad de llegar a Atlético Nacional, ilusionado con poder dirigir a un equipo grande, aunque también no puso plazo para las negociaciones.

“Estoy a la expectativa de todas las cosas que se vienen conversando. Si estoy en la baraja de candidatos posibles para la conducción técnica de Atlético Nacional, eso me pone contento y habla de la buena imagen que he dejado en los clubes en los que he estado y eso para mí es muy bueno porque sigo con posibilidades de estar en clubes importantes”, dijo en Blu Radio.