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Comunicado de Atlético Nacional sobre Nicolás Rodríguez: jugador fue apartado del equipo

Atlético Nacional confirmó la separación de Nicolás Rodríguez del plantel profesional tras una denuncia en su contra. El club emitió un comunicado oficial.

Comunicado Atlético Nacional: Nicolás Rodriguez
Foto: Atlético Nacional

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
02:48 p. m.
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Atlético Nacional vuelve a estar en el centro de la conversación pública, esta vez por un caso extradeportivo que sacude al club.

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En las últimas horas, se conoció la denuncia en contra del jugador Nicolás Rodríguez, situación que llevó a la institución a pronunciarse oficialmente y tomar medidas inmediatas.

De acuerdo con el periodista Alejandro Pino Calad, el futbolista habría sido denunciado ante la Fiscalía por el delito de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. La gravedad del señalamiento generó reacciones rápidas, tanto en la opinión pública como al interior del club antioqueño.

Atlético Nacional se pronuncia y toma decisión

Horas después de conocerse la denuncia, Atlético Nacional emitió un comunicado oficial en el que confirmó la separación del jugador del plantel profesional mientras avanzan las investigaciones.

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"Como institución, expresamos nuestra solidaridad con la persona que ha presentado la denuncia. Rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana, principios que orientan nuestro actuar y que están por encima de cualquier interés deportivo", señaló el club.

En el mismo documento, la institución dejó claro que, aunque toma una postura firme frente a este tipo de hechos, también respeta las garantías legales del jugador involucrado.

"Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad que debe regir este tipo de situaciones", añadieron.

Separación del jugador mientras avanzan las investigaciones

Atlético Nacional también explicó que activó sus protocolos internos para atender este tipo de situaciones, siguiendo su reglamento de trabajo y buscando actuar con transparencia.

"De manera paralela, y de conformidad con nuestro reglamento interno de trabajo, el club ha activado los protocolos internos correspondientes, con responsabilidad y transparencia. Mientras avanzan las investigaciones, el jugador no hará parte de las actividades del equipo profesional", concluyó el comunicado.

Por ahora, el caso queda en manos de las autoridades competentes, mientras el club intenta manejar una situación que trasciende lo deportivo y que impacta directamente su imagen institucional.

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