Atlético Nacional brilló en casa y derrotó a Inter de Bogotá con autoridad: vea los goles

Atlético Nacional goleó a Inter de Bogotá en el estadio Atanasio Girardot y reafirmó su dominio en el campeonato. Con una actuación sólida, goles de sus figuras y el aporte de un juvenil, el equipo verdolaga se mantiene como líder absoluto del torneo.

La victoria de Atlético Nacional dejó en evidencia el gran momento futbolístico del equipo antioqueño. En un partido condicionado desde los primeros minutos por una expulsión, el conjunto verdolaga supo imponer condiciones y traducir su superioridad en el marcador.

El compromiso cambió rápidamente al minuto 5, cuando Joan Castro fue expulsado tras una fuerte entrada, decisión que fue confirmada por el VAR.

A partir de ese momento, Nacional asumió el control del juego y comenzó a generar opciones claras frente al arco defendido por el venezolano Wuilker Faríñez.

El primer gol llegó al minuto 31, cuando Juan Manuel Rengifo culminó una jugada colectiva bien elaborada junto a Alfredo Morelos y Casco. El juvenil definió con precisión, abriendo el camino para la victoria en el Atanasio Girardot.

Atlético Nacional goleó a Inter de Bogotá

Este triunfo de Atlético Nacional se construyó a partir de la superioridad numérica, pero también de la claridad táctica y la eficacia en ataque. Tras la expulsión temprana del rival, el equipo local manejó los tiempos del partido y aprovechó los espacios.

En el segundo tiempo, Nacional amplió la ventaja al minuto 49 con un gol de Alfredo Morelos, quien se impuso en el juego aéreo tras un tiro de esquina.

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El delantero sigue siendo una de las piezas clave en el esquema ofensivo, aportando goles y presencia en el área.

A medida que avanzó el encuentro, el equipo mantuvo la presión alta y la circulación de balón, buscando ampliar el marcador. Jugadores como Rengifo y Rodríguez se destacaron en la generación de juego, mientras que la defensa respondió con solidez ante los intentos aislados de Inter.

El tercer gol llegó al minuto 77 y tuvo un componente especial: Matías Lozano, de apenas 17 años, marcó de cabeza en su debut prácticamente inmediato. El tanto, producto de un tiro libre ejecutado por Rengifo, refleja el trabajo de cantera y el recambio generacional que impulsa el club.

Atlético Nacional en la cima de la tabla

Con este resultado, Atlético Naciona es líder absoluto del campeonato con 27 puntos.

Este rendimiento lo posiciona como uno de los principales candidatos al título, no solo por los resultados, sino por el nivel de juego mostrado en las últimas fechas.

Además, el equipo ha logrado un equilibrio entre experiencia y juventud, lo que le permite mantener un ritmo competitivo constante.

El próximo reto para Nacional será enfrentar a Deportivo Pasto el 29 de marzo, un partido clave para mantener el liderato y seguir consolidando su proyecto deportivo.