Presidente de Nacional aclaró si existe posibilidad de fichar a James Rodríguez en 2026

El nombre de James Rodríguez volvió a sacudir el mercado del fútbol colombiano. El volante cucuteño es tendencia luego de quedar como jugador libre, una situación que abrió la puerta a rumores sobre un posible regreso al país, algo que ilusionó a miles de hinchas.

RELACIONADO Así quedó la tabla de posiciones tras derrota de Millonarios y empate de Santa Fe en la fecha 2

En los últimos días, en redes sociales y programas deportivos se habló de un supuesto entrenamiento de James con el conjunto verde, así como de un interés formal por parte de Millonarios.

Sin embargo, desde Nacional se encargaron de bajar el tono a la especulación, mientras que en el caso del club bogotano, aunque hay apertura al diálogo, la operación se ve compleja por lo deportivo y lo económico.

Rumores, versiones y la postura de Atlético Nacional sobre James Rodríguez

Ante el revuelo mediático, las directivas de Atlético Nacional salieron a aclarar la situación. Desde el club antioqueño descartaron que James haya entrenado recientemente con el equipo profesional, desmintiendo así una de las versiones que más fuerza tomó en redes.

RELACIONADO DT de Portugal confesó ya estar analizando a Colombia y especialmente a James

Además, el contexto actual del jugador también pesa en la conversación. James ha reiterado en diferentes escenarios su deseo de continuar su carrera fuera de Colombia, al menos en el corto y mediano plazo, una postura que enfría cualquier negociación inmediata con equipos del fútbol local.

Las palabras del presidente sobre James Rodríguez

En entrevista de este lunes 26 de enero con Win Sports, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, fue claro al referirse al tema y explicó por qué hoy no hay un acercamiento concreto.

"James es un jugador que le tenemos respeto, cariño y varias personas dentro del club hablan con él y con lo que ha dicho de que no quiere volver en un corto o mediano plazo a Colombia, entonces no hemos tenido contacto para que venga a Nacional", afirmó el directivo.

Por ahora, el futuro de James Rodríguez sigue en el aire. Mientras los hinchas sueñan con verlo nuevamente en el FPC, las palabras desde Atlético Nacional dejan claro que, al menos por ahora, el regreso del ‘10’ no está en los planes inmediatos del club verdolaga.