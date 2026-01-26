CANAL RCN
Deportes

Presidente de Nacional aclaró si existe posibilidad de fichar a James Rodríguez en 2026

El presidente de Atlético Nacional se pronunció sobre los rumores que vinculan a James Rodríguez con el club y aclaró si existe una posibilidad real de ficharlo.

Presidente de Nacional aclaró si existe posibilidad de fichar a James Rodríguez en 2026
Foto: @jamesrodriguez10

Noticias RCN

enero 26 de 2026
05:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El nombre de James Rodríguez volvió a sacudir el mercado del fútbol colombiano. El volante cucuteño es tendencia luego de quedar como jugador libre, una situación que abrió la puerta a rumores sobre un posible regreso al país, algo que ilusionó a miles de hinchas.

Así quedó la tabla de posiciones tras derrota de Millonarios y empate de Santa Fe en la fecha 2
RELACIONADO

Así quedó la tabla de posiciones tras derrota de Millonarios y empate de Santa Fe en la fecha 2

En los últimos días, en redes sociales y programas deportivos se habló de un supuesto entrenamiento de James con el conjunto verde, así como de un interés formal por parte de Millonarios.

Sin embargo, desde Nacional se encargaron de bajar el tono a la especulación, mientras que en el caso del club bogotano, aunque hay apertura al diálogo, la operación se ve compleja por lo deportivo y lo económico.

Rumores, versiones y la postura de Atlético Nacional sobre James Rodríguez

Ante el revuelo mediático, las directivas de Atlético Nacional salieron a aclarar la situación. Desde el club antioqueño descartaron que James haya entrenado recientemente con el equipo profesional, desmintiendo así una de las versiones que más fuerza tomó en redes.

DT de Portugal confesó ya estar analizando a Colombia y especialmente a James
RELACIONADO

DT de Portugal confesó ya estar analizando a Colombia y especialmente a James

Además, el contexto actual del jugador también pesa en la conversación. James ha reiterado en diferentes escenarios su deseo de continuar su carrera fuera de Colombia, al menos en el corto y mediano plazo, una postura que enfría cualquier negociación inmediata con equipos del fútbol local.

Las palabras del presidente sobre James Rodríguez

En entrevista de este lunes 26 de enero con Win Sports, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, fue claro al referirse al tema y explicó por qué hoy no hay un acercamiento concreto.

"James es un jugador que le tenemos respeto, cariño y varias personas dentro del club hablan con él y con lo que ha dicho de que no quiere volver en un corto o mediano plazo a Colombia, entonces no hemos tenido contacto para que venga a Nacional", afirmó el directivo.

¿James, cada vez más cerca de Millonarios? Director deportivo dio palabras esperanzadoras
RELACIONADO

¿James, cada vez más cerca de Millonarios? Director deportivo dio palabras esperanzadoras

Por ahora, el futuro de James Rodríguez sigue en el aire. Mientras los hinchas sueñan con verlo nuevamente en el FPC, las palabras desde Atlético Nacional dejan claro que, al menos por ahora, el regreso del ‘10’ no está en los planes inmediatos del club verdolaga.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Presidente de Atlético Nacional manda mensaje a Boca Juniors tras la venta de Marino Hinestroza

Michael Schumacher

Novedades de último momento con Michael Schumacher son alentadoras

Rafael Santos Borré

Rafael Santos Borré no se quiere quedar fuera del mundial: fue figura en el clásico Grenal

Otras Noticias

Montería

Autoridades avanzan en desalojo de 800 familias en el humedal Berlín, Montería

Las personas desalojadas manifestaron ser víctimas de desplazamiento por la violencia y señalaron la falta de oportunidades de vivienda.

Cesantías

Ojo trabajadores: esta será la nueva fecha límite para consignar cesantías en 2026

En 2026 cambia la fecha límite para consignar las cesantías en Colombia. Conozca por qué se modifica el plazo, cuál es la nueva fecha y qué deben saber los trabajadores.

Karol G

¡Icónica! Así fue la presentación de Karol G en el concierto de Bad Bunny en Medellín

México

Masacre en México: más de 15 muertos dejó ataque armado durante partido de fútbol

EPS

Escándalo en Famisanar por fiesta de fin de año que habría costado $119 millones: ¿de dónde salieron los recursos?