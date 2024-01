Jhon Bodmer ya pasó la hoja de Faríñez: “Hay un arquero que queremos desde diciembre”

Cada vez sigue creciendo la tensión en la interna de Atlético Nacional, teniendo en cuenta que cada vez falta menos para que inicie el torneo local y el equipo antioqueño sigue en la búsqueda de un arquero, pues durante las últimas horas, se dio a conocer que Wuilker Faríñez, jugador que tendría todo adelanto con la escuadra verdiblanca no llegaría a la institución.

Ante el fichaje fallido del guardameta venezolano, Jhon Jairo Bodmer, entrenador de Atlético Nacional, afirmó en rueda de prensa que las directivas del equipo antioqueño ya tendrían una serie de candidatos para que llegue a cuidar el arco verdolaga en el 2024, dejando claro que Faríñez no era la única alternativa.

Atlético Nacional ya pasó la hoja de Wuilker Faríñez

“El profe Milton Patiño, con todo el departamento de análisis, tenemos casi 20 porteros analizados. Desde las características que necesitamos, pensamos en pies, atajar y juego aéreo, pensando sobre todo en la Copa Libertadores. Lo de Wuilker ya todos lo saben con el comunicado, no quiero decir nombres hasta que las negociaciones se puedan aterrizar. Tenemos en 10-11 días el inicio de la competencia local, necesitamos a alguien con el que podamos contar inmediatamente. Hay un arquero del torneo local que queremos desde diciembre”, aseguró Bodmer.

Además, dejó claro que Atlético Nacional sigue en la búsqueda de un jugador en atacante, especialmente con las características de un “10”, pero en dado caso que no se logre el fichaje sería importante lograr contratar un jugador polifuncuional en la zona de adelante.

Puede leer: Atlético Nacional explica la razón por la que Wuilker Faríñez no llegará a la institución

“Si no se da lo del volante “10″, es relevante lograr un jugador polifuncional en la línea ofensiva. Pensamos en un “10″ que inclusive pueda defender en banda, para poder contar con el doble “9″. Por naturaleza, el volante creativo no juega por fuera, pero para mí es clave que puedan marcar por fuera y atacar por dentro”, añadió el entrenador de Atlético Nacional.

Jhon Jairo Bodmer habló de los nuevos refuerzos

Por último, el entrenador de Atlético Nacional hizo referencia a los jugadores que llegaron a la escuadra verdiblanca para esta temporada, dejando claro por ahora todos los deportistas se han acoplado de la mejor manera y que serán un gran aporte para poder cumplir los objetivos del club durante la presente temporada.

Le puede interesar: Jarlan Barrera se entrena en Cali y ya hay polémica por su estado físico: fotos

“Todos se han adaptado muy bien, en el análisis que hicimos, trajimos jugadores que yo pudiera conocer de antemano, por su recorrido. No se evalúa únicamente por un vídeo o por lo que pueden hacer, es importante saber con quienes trabajaron, qué conocimiento tienen, de la metodología que nosotros trabajamos. Se han adaptado muy bien grupalmente, en tema de conceptos se han adaptado muy bien hasta el día de hoy. Nunca voy a estar conforme, nunca. Desde que me levanto no estoy conforme, en mi día a día, pero estoy contento con lo que tengo aquí”, finalizó.