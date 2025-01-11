CANAL RCN
Deportes

Bajas en Atlético Nacional y América de Cali para la semifinal de Copa BetPlay

Uno de los clásicos del fútbol colombiano tendrá varias bajas en ambos equipos para la primera semifinal de la Copa.

América de Cali vs Atlético Nacional
FOTO: @AmericadeCali | @nacionaloficial

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
06:26 p. m.
Este domingo 2 de noviembre, se estarán jugando los partidos de ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025, donde una de las llaves será el que para muchos es el clásico más importante del fútbol colombiano: Atlético Nacional vs. América de Cali.

El primer juego de la llave será en el estadio Atanasio Girardot a las 6:20 de la tarde. Sin embargo, varias figuras de ambos equipos estarán ausentes para este compromiso, por lesión, suspensiones y en algunos casos, por decisión técnica.

Bajas de Atlético Nacional

En el equipo 'verdolaga', una de las principales bajas es el hombre de confianza del técnico (e) Diego Arias: Edwin Cardona, quien en el partido de vuelta de cuartos de final ante Once Caldas vio la roja directa, por lo que se perderá ambos partidos por suspensión.

Al '10' de Nacional se suman las bajas de César Haydar y Juan Manuel Zapata, quien enfrentan una larga recuperación por lesión, además de Juan José Arias, que todavía no estaría del todo listo.

Bajas en América de Cali

En América de Cali las cosas están más complicadas, pues hay varios jugadores que están en departamento médico y también tienen sanciones pendientes por cumplir.

Josen Escobar es la baja más importante, pues el jugador venía actuando gracias a la participación de diferentes compañeros en el Mundial sub-20, pero tiene dos fechas de suspensión. Además, el central Jean Pestaña también se perderá el juego de ida.

En cuanto a lesiones, el club no podrá contar con Jhon Murillo, quien fue sometido a un proceso quirúrgico, Eder Álvarez Balanta, quien hasta ahora regresó a trabajo de campo y finalmente Andrés Tello, que todavía no debuta con la institución tras llegar como agente libre.

