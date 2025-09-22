CANAL RCN
Esta fue la millonada que se llevó Ousmane Dembelé tras ganar el Balón de Oro 2025

El francés consiguió su primer gran trofeo este lunes.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
05:31 p. m.
El delantero del PSG, Ousmane Dembélé fue galardonado este lunes con el Balón de Oro, en una ceremonia organizada en el teatro del Chatelet de París, convirtiéndose en el sexto jugador francés en recibir la recompensa suprema.

El nombre del '10' parisino fue pronunciado por el brasileño Ronaldinho en el último premio de la noche, en medio de los aplausos de la mayoría de los espectadores, que habían coreado su nombre minutos antes.

Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.

"Gracias, realmente no tengo palabras, fue una temporada increíble con el París SG, doy las gracias al PSG, que vino a buscarme en 2023", declaró Ousmane Dembélé.

La millonaria cifra que se ganó Dembelé por el Balón de Oro

El premio, que reconoce al mejor futbolista del año, es un símbolo de prestigio y excelencia que trasciende el simple reconocimiento deportivo.

Si bien la revista France Football y la UEFA, organizadores del evento, no otorgan un premio económico directo al ganador, el "Bebé" (apodo de Dembélé) ha asegurado una fortuna multimillonaria a través de la revalorización de su marca personal, las cláusulas contractuales y los acuerdos publicitarios que se disparan con este logro.

La estatuilla del Balón de Oro, aunque valiosa por su simbología, tiene un valor material estimado en tan solo $3,500 dólares, ya que no está hecha de oro puro, sino de latón bañado en oro y con una base de cristal.

Se estima que los jugadores de élite, al ganar el Balón de Oro, pueden llegar a percibir cifras que oscilan entre los 3 y 4 millones de euros en concepto de primas de sus clubes, tal y como se rumoreó en el pasado con figuras de la talla de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Aunque las cifras específicas del contrato de Dembélé con el PSG no han sido reveladas, es prácticamente un hecho que su contrato incluye una cláusula millonaria por ganar este premio.

Más allá de las primas, el mayor "premio" económico para Dembélé reside en el impacto masivo que el Balón de Oro tendrá en su valor de mercado y en su capacidad para atraer contratos publicitarios. Marcas globales de indumentaria deportiva, bebidas, tecnología y otros sectores se disputarán la imagen del francés, lo que se traducirá en ingresos publicitarios que podrían superar con creces los 10 millones de euros anuales.

Palmarés de ganadores del Balón de Oro (últimos diez años)

2025: Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
2024: Rodri (España, Manchester City)
2023: Lionel Messi (Argentina, Paris Saint-Germain/Inter Miami)
2022: Karim Benzema (Francia, Real Madrid)
2021: Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona/Paris Saint-Germain)
2020: No se entregó debido a la pandemia de COVID-19.
2019: Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona)
2018: Luka Modrić (Croacia, Real Madrid)
2017: Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid)
2016: Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid)
2015: Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona)

