Barcelona derrotó 3-1 a Atlético de Madrid y se escapó en el liderato: vea los goles

Barcelona logró un importantísimo triunfo frente a Atlético de Madrid y se escapa en la punta del LaLiga española.

Barcelona
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
05:22 p. m.
El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en LaLiga tras imponerse 3-1 al Atlético de Madrid en el Camp Nou, en un partido adelantado de la jornada 19 debido a la disputa de la Supercopa de España en enero. El equipo dirigido por Hansi Flick ratificó su crecimiento futbolístico y frenó en seco la impresionante racha de siete victorias consecutivas con la que llegaban los rojiblancos. Fue un encuentro intenso, cargado de ritmo y con un Barcelona que supo reaccionar con madurez después de comenzar abajo en el marcador.

El Atlético abrió la cuenta temprano. Álex Baena, a los 19 minutos, aprovechó un desmarque perfecto que rompió la línea defensiva culé y definió ante Joan García con frialdad, silenciando temporalmente a la afición azulgrana. Sin embargo, la respuesta catalana no tardó. A los 26’, Raphinha igualó el marcador tras una jugada calcada a la del primer gol, asistido por un inspirado Pedri González y definiendo con categoría frente a Jan Oblak. Minutos después, Robert Lewandowski tuvo en sus pies la oportunidad de la remontada desde el punto penal, pero falló ante el arquero esloveno, dejando el suspenso abierto al descanso.

Un segundo tiempo de dominio blaugrana

En el complemento, el Barcelona mostró mayor energía y determinación, inclinando el campo a su favor. Dani Olmo apareció a los 65 minutos con un remate preciso que culminó una jugada colectiva elaborada, firmando la remontada y dando vida al Camp Nou. El Atlético intentó reaccionar, pero la intensidad azulgrana y el control del tridente ofensivo conformado por Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal terminaron anulando cualquier intento de respuesta.

El encuentro se cerró en el último suspiro: Ferran Torres, al 90+6’, sentenció el 3-1 tras un contragolpe manejado con inteligencia, confirmando la superioridad culé en la recta final del duelo.

Un triunfo que fortalece el proyecto de Flick

Con esta victoria, el Barcelona alcanza los 37 puntos y se afianza como líder de LaLiga, colocando presión inmediata sobre el Real Madrid, que disputa su partido ante el Athletic Club en San Mamés. El Atlético, por su parte, queda relegado a la cuarta posición con 31 unidades y ve frenado su impulso en la lucha por la parte alta de la tabla.

La actuación del Barça no solo sirve para consolidar su liderato, sino también para reforzar la confianza interna del proyecto de Hansi Flick, que sigue mostrando evolución en funcionamiento, agresividad ofensiva y fiabilidad en los momentos determinantes. Un triunfo que, más allá de los tres puntos, envía un mensaje claro a sus perseguidores: el Barcelona quiere y puede luchar hasta el final por esta liga.

