Asistencia de lujo de Luis Díaz desde el piso para el empate parcial del Bayern Múnich vs. St. Pauli

El Bayern Múnich vivió un primer tiempo más complicado de lo esperado ante el St. Pauli por la fecha 12 de la Bundesliga.

El equipo bávaro comenzó perdiendo muy temprano, pero logró reaccionar antes del descanso gracias a una jugada magistral del colombiano Luis Díaz, quien volvió a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes del club alemán esta temporada.

St. Pauli sorprendió temprano y complicó al Bayern

El encuentro inició con intensidad y el St. Pauli no tardó en golpear. Al minuto 6, Andreas Hountondji aprovechó un descuido defensivo para poner el 1-0 y encender las alarmas en el Bayern.

El cuadro local presionó alto y cerró espacios, obligando a los dirigidos por Vincent Kompany a buscar variantes para penetrar la defensa rival.

Con el paso de los minutos, el Bayern ganó terreno, pero seguía sin claridad en el último tercio… hasta que apareció Luis Díaz, una vez más clave en momentos de presión.

La genialidad de Luis Díaz en el piso: taco, control y asistencia

Al minuto 44' llegó la jugada que cambió el rumbo del partido. El colombiano recibió un pase filtrado dentro del área, pero no quedó en posición ideal para rematar.

Con dos defensores encima, Díaz protegió la pelota, forcejeó, perdió el equilibrio y cayó al césped. Aun así, no dio la acción por perdida.

Desde el piso, y rodeado de rivales, el atacante sorprendió a todos con un taco brillante, una asistencia “de lujo” que dejó a Raphael Guerreiro completamente solo frente al arco. El portugués definió con categoría para marcar el 1-1 y poner justicia en el marcador.