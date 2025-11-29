Luis Díaz regresa a la acción con Bayern Múnich: fecha, hora y TV para verlo

Luego de una semana de inactividad en competiciones internacionales, Luis Díaz volverá a la acción este sábado 29 de noviembre en un partido clave para mantener el liderato del Bayern Múnich en la Bundesliga. El colombiano, que cumplió sanción en la Champions League y tuvo que observar desde la tribuna el más reciente compromiso continental, está nuevamente disponible para el entrenador Vincent Kompany, quien lo ha convertido en una de las piezas más dinámicas de su estructura ofensiva. Su regreso era esperado por los aficionados bávaros, especialmente en un tramo decisivo de la temporada en el que el equipo necesita de toda su fuerza competitiva.

Díaz llega a esta fecha con buen ritmo en la liga alemana, donde se ha destacado por su desequilibrio, intensidad y capacidad para transformar los partidos desde la banda izquierda. Su presencia suele marcar diferencias, y todo indica que será inicialista en un encuentro que, aunque luce desequilibrado en el papel, puede complicarse si no se maneja con seriedad.

Un duelo que enfrenta extremos opuestos de la tabla

El enfrentamiento entre Bayern Múnich y St. Pauli, programado para las 9:30 a.m. (hora colombiana) en el Allianz Arena, presenta un escenario muy distinto para cada equipo. Mientras el conjunto dirigido por Kompany lidera la Bundesliga con autoridad y atraviesa un momento de regularidad notable, la visita vive una realidad opuesta: St. Pauli ocupa la casilla 16 del campeonato, apenas un punto por encima de la zona de descenso.

Las diferencias en plantel, ritmo y objetivos son evidentes, pero el Bayern sabe que en la Bundesliga ningún rival puede subestimarse. Equipos en dificultades suelen jugar con urgencia y agresividad, y St. Pauli buscará sorprender, especialmente aprovechando cualquier desconexión del local. Para el cuadro bávaro, una victoria permitirá seguir firme en lo más alto de la tabla y mantener distancia frente a sus perseguidores.

Un regreso clave para Kompany y un partido ideal para retomar ritmo

La expectativa sobre Luis Díaz es alta. Kompany lo ve como un jugador determinante en los duelos directos y un generador constante de peligro. Su regreso se da en un momento ideal para retomar ritmo, reencontrarse con la titularidad y preparar lo que será un intenso cierre de año para el club alemán.

El Allianz Arena espera una actuación convincente del líder del campeonato, y la presencia del colombiano aporta frescura, velocidad y creatividad en el último tercio del campo. Díaz vuelve con la misión de ser protagonista y consolidar su rol como una de las figuras extranjeras más influyentes en la Bundesliga actual.