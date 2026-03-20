Bayern Múnich vs. Unión Berlín en la Bundesliga: hora y canal para ver a Luis Díaz EN VIVO

El fútbol alemán continúa su curso decisivo y este sábado 21 de marzo el Bayern Múnich afrontará un nuevo reto en su camino hacia el título de la Bundesliga. El conjunto bávaro recibirá en el Allianz Arena a Unión Berlín, en un duelo en el que parte como amplio favorito, pero en el que no puede permitirse distracciones si quiere mantener su ventaja en la tabla.

El equipo dirigido por Vincent Kompany llega a este compromiso como líder sólido del campeonato con 67 unidades, demostrando regularidad a lo largo de la temporada. En contraste, Unión Berlín se ubica en la novena posición con 31 puntos, intentando mantenerse competitivo en la zona media de la clasificación.

Luis Díaz, pieza clave en el esquema bávaro

Uno de los focos principales del encuentro estará en el colombiano Luis Díaz, quien se ha convertido en un jugador determinante dentro del esquema ofensivo del Bayern. Todo apunta a que el extremo será titular en este compromiso, buscando aportar desequilibrio, velocidad y profundidad por las bandas.

Para Díaz, este partido también tiene un valor adicional, ya que será su última presentación a nivel de clubes antes de integrarse a la concentración de la Selección Colombia. El cuerpo técnico del combinado nacional sigue de cerca su rendimiento, entendiendo que llega como una de las principales cartas ofensivas para los próximos retos internacionales.

Su momento futbolístico genera expectativa, no solo por lo que pueda hacer en la Bundesliga, sino por el impacto que podría tener en los amistosos venideros, en los que Colombia medirá fuerzas ante rivales de alto nivel.

Un duelo clave antes de la fecha FIFA

El compromiso ante Unión Berlín se disputará a partir de las 9:30 a.m. (hora colombiana) y contará con transmisión para el país a través de ESPN y Disney+. Se espera un Allianz Arena con una gran asistencia, respaldando a un Bayern que quiere dar otro paso firme hacia el título.

Más allá de la diferencia en la tabla, este tipo de partidos suelen ser exigentes, especialmente ante rivales que buscan complicar a los grandes y sumar puntos importantes. Bayern, sin embargo, confía en su poderío ofensivo y en la experiencia de su plantilla para imponer condiciones desde el inicio.

Tras este encuentro, Luis Díaz emprenderá viaje para sumarse a la selección Colombia, que afrontará los amistosos frente a Croacia y Francia, dos pruebas de alto nivel en la preparación hacia futuros desafíos internacionales.