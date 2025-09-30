¡Bebé a bordo! Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirman que serán padres

A través de sus redes sociales, Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres por primera vez.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian que serán padres

El 30 de septiembre, la pareja compartió un video en el que mostraron las primeras imágenes de su bebé mediante un ultrasonido. En el clip, se ve a Paulo Dybala conmovido al escuchar los latidos del corazón de su hijo, mientras Oriana Sabatini aparece recostada en la camilla, mostrando su pancita de embarazo y sosteniendo junto a su esposo la impresión del estudio.

La publicación estuvo acompañada de la frase “Primer posteo de nosotros tres”, y rápidamente desató una ola de reacciones entre sus seguidores.

Cabe recordar que la pareja celebró su matrimonio en julio de 2024, en un evento que fue todo un boom mediático y en el que varias celebridades expresaron su felicidad por la unión.

RELACIONADO Detalles inéditos sobre la polémica boda de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

¿Cuáles fueron las reacciones tras el anuncio de Oriana Sabatini y Paulo Dybala?

Personalidades como Antonela Roccuzzo, Rodrigo De Paul, Nicki Nicole, entre otras celebridades, reaccionaron con emotivos mensajes de apoyo y felicitaciones para la pareja.

"Que felicidad, te amo tanto"; "Felicitacionesss", "Felicitaciones Paulo y Oriana"; "Vamoss, los quiero", fueron algunas reacciones entre seguidores.

RELACIONADO Paulo Dybala se tatuó los ojos de su prometida y causó todo tipo de reacciones

Este embarazo llegó poco después de que la pareja celebrara su primer aniversario de casados, una fecha que Oriana Sabatini recordó con unas emotivas palabras: “365 días de la mejor noche de mi vida, te amo esa cantidad de días multiplicados por un millón”.

Con ese mensaje, la artista reafirmó el profundo vínculo que mantiene con Paulo Dybala, un amor que hoy se fortalece aún más con la llegada de una nueva vida en camino.

Por ahora, la pareja no ha revelado más detalles sobre el embarazo, pero sus seguidores y allegados esperan con entusiasmo nuevas noticias de esta etapa tan especial que viven juntos.