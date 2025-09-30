CANAL RCN
Deportes

¡Bebé a bordo! Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirman que serán padres

A través de sus redes sociales, la pareja anunció que espera a su primer hijo, una noticia que generó reacciones y felicitaciones.

Paulo Dybala
Foto AFP - Freepik

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
05:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de sus redes sociales, Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres por primera vez.

Video | Paulo Dybala se reportó en la goleada de Argentina contra Chile en la Eliminatoria
RELACIONADO

Video | Paulo Dybala se reportó en la goleada de Argentina contra Chile en la Eliminatoria

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian que serán padres

El 30 de septiembre, la pareja compartió un video en el que mostraron las primeras imágenes de su bebé mediante un ultrasonido. En el clip, se ve a Paulo Dybala conmovido al escuchar los latidos del corazón de su hijo, mientras Oriana Sabatini aparece recostada en la camilla, mostrando su pancita de embarazo y sosteniendo junto a su esposo la impresión del estudio.

La publicación estuvo acompañada de la frase “Primer posteo de nosotros tres”, y rápidamente desató una ola de reacciones entre sus seguidores.

Cabe recordar que la pareja celebró su matrimonio en julio de 2024, en un evento que fue todo un boom mediático y en el que varias celebridades expresaron su felicidad por la unión.

 

Detalles inéditos sobre la polémica boda de Paulo Dybala y Oriana Sabatini
RELACIONADO

Detalles inéditos sobre la polémica boda de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

¿Cuáles fueron las reacciones tras el anuncio de Oriana Sabatini y Paulo Dybala?

Personalidades como Antonela Roccuzzo, Rodrigo De Paul, Nicki Nicole, entre otras celebridades, reaccionaron con emotivos mensajes de apoyo y felicitaciones para la pareja.

"Que felicidad, te amo tanto"; "Felicitacionesss", "Felicitaciones Paulo y Oriana"; "Vamoss, los quiero", fueron algunas reacciones entre seguidores.

Paulo Dybala se tatuó los ojos de su prometida y causó todo tipo de reacciones
RELACIONADO

Paulo Dybala se tatuó los ojos de su prometida y causó todo tipo de reacciones

Este embarazo llegó poco después de que la pareja celebrara su primer aniversario de casados, una fecha que Oriana Sabatini recordó con unas emotivas palabras: “365 días de la mejor noche de mi vida, te amo esa cantidad de días multiplicados por un millón”.

Con ese mensaje, la artista reafirmó el profundo vínculo que mantiene con Paulo Dybala, un amor que hoy se fortalece aún más con la llegada de una nueva vida en camino.

Por ahora, la pareja no ha revelado más detalles sobre el embarazo, pero sus seguidores y allegados esperan con entusiasmo nuevas noticias de esta etapa tan especial que viven juntos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

¿Qué le pasó a Luis Díaz? Polémico cambio del Bayern Múnich en partido de Champions ante Pafos

Richard Ríos

Autogol de Richard Ríos con Benfica: Chelsea se va arriba del marcador en Champions

Millonarios

Ídolo de Millonarios volvería para el 2026: revelaron detalles

Otras Noticias

Policía Nacional

Capturado alias El Negro Daniel, presunto integrante de ‘Los Costeños’, en Barranquilla

El detenido ya tenía antecedentes judiciales por lesiones culposas y es investigado por su presunta participación en el almacenamiento, transporte de armas de fuego y drogas ilícitas.

Viral

La picante confesión del ‘Tino’ Asprilla a Melissa Martínez: le reveló detalles íntimos

El ‘Tino’ Asprilla se confesó con Melissa Martínez: le contó el secreto de su éxito con las mujeres extranjeras.

Estados Unidos

Confirman la segunda muerte tras ataque a centro de detención de migrantes en EE. UU.

Licencia de conducción

Licencia de conducción en Colombia: fecha en que empiezan a aplicar los nuevos exámenes

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá