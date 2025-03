Brasil en el limbo: Dorival Júnior sería despedido tras goleada en el Monumental

Este viernes 28 de marzo, la prensa brasileña reveló que Dorival Júnior dejará de ser el entrenador de la 'verdeamarela'. La goleada (4-1) sufrida contra Argentina en el Monumental fue la 'gota que rebasó el vaso'. La Confederación Brasileña de Fútbol ya tiene varios nombres en carpeta para tomar el mando de la pentacampeona del mundo.

Júnior llegó al banquillo de la 'canarinha' el 8 de enero de 2024 proveniente de São Paulo. El estratega dirigía a James Rodríguez en el 'soberano' cuando tomó la decisión de liderar a la escuadra de su país. Brasil atravesaba una fuerte crisis de resultados, pues perdió tres partidos al hilo con Fernando Diniz: 2-0 vs. Uruguay, 2-1 vs. Colombia y 0-1 vs. Argentina.

El DT nacido en Araraquara, de 62 años, enderezó el rumbo y llegó invicto a la Copa América 2024 luego de vencer a Inglaterra (0-1) y México (2-3); y de empatar contra España (3-3) y Estados Unidos (1-1). Brasil prolongó su imbatibilidad hasta los cuartos de final del certamen de Conmebol, pues perdió por por penaltis contra Uruguay.

Debutó en Eliminatorias y tuvo un gran arranque: tres triunfos (vs. Ecuador, Chile y Perú) y una derrota (vs. Paraguay). Empató contra Venezuela (1-1) en Maturín e igualó con Uruguay (1-1) en el Arena Fonte Nova. La alegría del triunfo contra la 'tricolor' (2-1) duró poco, pues Argentina le dio un baile en la cancha de River Plate.

Cabe resaltar que en este momento, Brasil es cuarto en las Eliminatorias con 31 puntos. Así como le pasó a Diniz, Júnior perdería su puesto luego de una dura derrota contra la 'albiceleste'.

Dorival Júnior: prensa brasileña anticipó su despido

"Los dirigentes de la CBF ya se preparan para despedir al entrenador Dorival Jr de la selección nacional. La reunión de esta tarde entre Ednaldo Rodrigues y el seleccionador es para charlar y entender las cuestiones de trabajo. Sin embargo, es poco probable que la situación cambie y la reunión debería sellar su marcha", así lo informó 'UOL'.

"Es costumbre del seleccionador no dar por cerrado un trabajo antes de una reunión formal entre las partes. El punto de inflexión en la carrera de Dorival Jr fue la derrota contra Argentina en Buenos Aires. Fue la culminación de un proceso de desgaste en su trabajo que venía desde la Copa América, hace casi un año", concluyó.

Los números de Dorival Júnior en Brasil

16 partidos: 7 triunfos, 7 empates y 2 derrotas para un rendimiento del 66,67%.

27 goles a favor y 21 en contra.

Dorival Júnior: ¿Quién lo reemplazaría?

"La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ya tiene un nombre en la mira para asumir el cargo de seleccionador: Jorge Jesus. Según información de 'ESPN Brasil', el técnico portugués, actualmente en el Al-Hilal (Arabia Saudí) y ex-Flamengo, se ha convertido en la principal opción", escribió 'Mundo Deportivo'.