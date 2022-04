Entrenadora mujer: la inédita propuesta para el futuro de la Selección Colombia

Era de esperarse, la salida de Reinaldo Rueda ha desatado a la máquina de humo en cuanto al futuro entrenador de la Selección Colombia. Desde el lunes en la tarde que se anunció la noticia, no han parado los rumores sobre quién podría ocupar la vacante.

Desde hace rato que el principal apuntado por las versiones extraoficiales es Ricardo Gareca, quien hoy tiene en su mente ganar el repechaje con Perú para clasificar al Mundial de Catar 2022. Sin embargo, su contrato vence al término de la copa y desde ya se especula con que no lo renovaría pase lo que pase.

Un nombre que nadie tenía en mente, pero que según un periodista ecuatoriano sería la principal opción de la Federación Colombiana de Fútbol es Gustavo Alfaro, que ha tenido un desempeño superlativo con Ecuador y en diciembre dirigirá su primera Copa del Mundo.

El entrenador argentino también tiene un vínculo hasta finales del presente año y hasta el momento, no lo ampliaría ya que tiene diferencias con un sector de las directivas de aquella selección. No obstante, en principio, Alfaro no sería prioridad para Colombia.

En adelante, la danza de nombres no ha parado y otros entrenadores han entrado en el sonajero de los rumores para llegar a la Selección Colombia. Marcelo Bielsa, Ramón Díaz y Luis Fernando Suárez, son otros de los apuntados.

En cuanto al siguiente DT de la 'tricolor' y las especulaciones de los últimos días, Ramón Jesurún decidió referirse y cerrar la puerta a cualquier versión no oficial, asegurando que de momento no han iniciado negociaciones con ningún adiestrador.

“No tenemos nombres. En el caso de Alfaro quiero ser claro: es totalmente falso. Tiene su contrato con una Federación, al igual que Ricardo Gareca. Ese rumor es absolutamente falso. No hay nombres ni candidatos, aunque hay 30.000 llamadas de empresarios que tienen el técnico ideal para nosotros", apuntó el presidente de la FCF en una atención a medios de comunicación este martes.

¿Es posible una entrenadora mujer en la Selección Colombia?

Ahora bien, aprovechando que un sin fin de nombres han sido propuestos en redes sociales por parte de periodistas y los propios seguidores de la Selección Colombia, hubo una iniciativa inédita que tomó por sorpresa a varios y tuvo buena acogida.

En su cuenta de Twitter, la reconocida bióloga y activista Briggite Baptiste, planteó sobre la mesa la posibilidad de que dentro de la baraja de candidatos, la FCF no tuviera en cuenta solo a opciones hombres, sino que también manejara a algunos nombres de mujeres.

"Llegó el momento de pensar en una mujer para dirigir la selección masculina de fútbol en Colombia", escribió Baptiste.

Aunque la idea es valorable, queda plantearse lo siguiente: ¿si en la selección femenina los directivos ni siquiera le dan la oportunidad a una entrenadora mujer, por qué pensar sí lo harían con el equipo masculino?. Hay algunas directoras técnicas capacitadas para dirigir a las 'super poderosas', pero los directivos de la FCF parecen no mirar para allá.