Bucaramanga se quejó formalmente por el penal cobrado contra Millonarios

Millonarios se impuso en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2022-I contra Bucaramanga, con un penalti en la primera parte que para el cuadro visitante no fue y así lo dejó claro este lunes con un comunicado.

Presentado una queja formal contra la Comisión Arbitral, Bucaramanga expresó su inconformidad con el árbitro Bismarks Santiago.

“Luego de la revisión de los hechos ocurridos durante el partido, se realizó la queja formal ante la Comisión Arbitral, regida por la Federación Colombia de Fútbol, exigiendo lo siguiente, con el objetivo de expresar la inconformidad por el trabajo arbitral del señor Bismarks Elías Santiago Pitalúa”

En el comunicado, el cuadro ‘Leopardo’ dio a conocer que estas fueron las razones de su queja.

“Se le hizo saber que el juez central decretó una pena máxima inexistente, basada en una simulación del jugador Daniel Ruiz, que nunca hubo penal y como tal, el futbolista debió ser amonestado y sancionado por simulación”, y agregó lo siguiente:

“La decisión arbitral de no utilizar el VAR, perjudicaron al Bucaramanga, generando desconfianza, no solo por el club, si no, también por lo aficionados del fútbol y medios de comunicación en general”

Por último, Bucaramanga pidió garantías frente al tema arbitral y cerró de la siguiente manera:

“Solicitó a la Comisión Arbitral, Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol que garantice a través de los árbitros designados para los siguientes partidos, el cumplimiento de las normas en el campo de juego, como también el uso de ayudas tecnológicas como el VAR”

Comunicado oficial del Bucaramanga