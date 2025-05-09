CANAL RCN
Deportes

¿Colombia podría ser cabeza de grupo en el Mundial de 2026? Las cuentas que hace la tricolor

Con el tiquete asegurado, la tricolor ahora busca ser cabeza de su grupo, tal cual como ocurrió en 2014.

FOTO: AFP

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
11:38 a. m.
La Selección Colombia firmó este jueves su tiquete para disputar el Mundial de 2026, convirtiéndose en su séptimo en la historia de las copas del mundo.

Ante Bolivia, la tricolor venció por tres goles a cero, espantando todos los fantasmas que venía acarreando en los últimos meses en los que no conseguía victorias.

Ahora, pensando en la cita orbital, el equipo de Lorenzo mira de reojo lo que será el sorteo de la fase de grupos, el cual se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington.

Pensando en ello, Colombia busca ser cabeza de grupo, tal como lo hizo en el Mundial de 2014, donde compartió zona con Grecia, Costa de Marfil y Japón.

Las cuentas de Colombia para ser cabeza de grupo del Mundial 2026

En primera medida, hay que recordar que para esta ocasión, son doce los grupos que se formarán en la cita. De estos doce, tres ya tienen cabeza de grupo asegurada y son México, Estados Unidos y Canadá, estos por ser sede.

Las nueve selecciones que restan estarán distribuidas en el primer bombo que es determinado de acuerdo con la clasificación mundial de la Fifa que sé de en ese momento. Hay que esperar los duelos de septiembre y noviembre (Fecha amistosos).

Ante esto, la gran pregunta para los colombianos es si les alcanzará para ser cabeza de grupo, teniendo en cuenta que en la más reciente actualización del escalafón, el pasado 10 de julio, la Selección apareció en la casilla 14, con 1.679,46 puntos.

Pensando en ser cabeza de grupo, la tricolor espera que las selecciones que están arriba caigan en los duelos mencionados anteriormente.

Vale la pena resaltar que la clasificación mundial se determina por la suma o resta puntos por partidos al total de puntos existente de un equipo. Los puntos que se suman o restan vienen determinados en parte por: nivel relativo de la selección, importancia del partido, resultado del partido y resultado esperado del partido.

Las cuentas parecen muy complicadas para la tricolor, pues arriba suyo están rivales de alto calibre como:

  1. Argentina
  2. España
  3. Francia
  4. Inglaterra
  5. Brasil
  6. Portugal
  7. Países Bajos
  8. Bélgica
  9. Alemania
  10. Croacia
  11. Italia
  12. Marruecos
  13. México
