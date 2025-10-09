Las selecciones que ya se clasificaron al Mundial 2026 y cuándo se definirán todos los cupos

El Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, marcará un hito en la historia del fútbol al ser el primero en contar con 48 selecciones y un total de 104 partidos.

Con las eliminatorias sudamericanas y de Oceanía ya concluidas, el panorama de los equipos clasificados comienza a definirse.

Hasta la fecha, 18 selecciones ya tienen asegurado su cupo directo, mientras que otras dos lucharán por un lugar en el repechaje intercontinental.

Las selecciones que ya se clasificaron al Mundial 2026 nos dan un adelanto de lo que será la fiesta del fútbol.

Mundial 2026: las selecciones ya clasificadas

Los anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, tienen su pase garantizado.

Por el lado de Asia, Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur y Australia sellaron su clasificación.

En Sudamérica, Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay lograron su boleto directo.

Oceanía ya tiene a Nueva Zelanda como su representante, mientras que Marruecos y Túnez aseguraron su presencia por África.

En cuanto al repechaje, Nueva Caledonia y Bolivia son los primeros equipos confirmados para esta instancia.

¿Cuándo quedarán listos los clasificados para el Mundial 2026?

La emoción de las eliminatorias continuará en los próximos meses, con Asia, África, Europa y Centroamérica y el Caribe cerrando sus procesos de clasificación en las ventanas de octubre y noviembre de 2025.

La UEFA (Europa) será la última en definir a sus 16 clasificados directos, con fecha límite hasta el 31 de marzo de 2026.

Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) y AFC (Asia) tendrán sus cupos definidos para el 18 de noviembre de 2025, al igual que CAF (África).

El nuevo formato del Mundial, con 12 grupos de cuatro equipos, permitirá que clasifiquen los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros.

La FIFA ha establecido 6 plazas directas y 1 de repechaje para Conmebol; 16 directas para UEFA; 6 directas y 2 de repechaje para Concacaf; 8 directas y 1 de repechaje para AFC; 9 directas y 1 de repechaje para CAF; y 1 directa y 1 de repechaje para OFC (Oceanía).

Se estima que, para finales de 2025, ya se conocerán 42 de las 48 selecciones clasificadas. El repechaje, que se jugará en marzo de 2026, definirá los dos últimos cupos.