¡Enorme! Camila Osorio venció a Nuria Párrizas y avanzó a la final del abierto de Monterrey

Camila Osorio continúa demostrando que está en un gran momento en su corta carrera. Hace instantes, avanzó a la gran final del Abierto de Monterrey tras vencer en dos sets de 6-4 y 6-4 a la española Nuria Párrizas.

La tenista santandereana dominó el juego de principio a fin. Comenzó, como es habitual, aposándole a iniciar sin mucha intensidad y ganando en sus servicios, pero en la mitad de cada set, fue apretando y buscando el quiebre que marcara la diferencia.

Y así fue, a partir del cuarto game, puso el pie en el acelerador y se fue por la victoria, a pesar que Párrizas resistió los ataques y trató de defenderse y hacerle daño a Osorio con pelotas largas y rápidas a los costados.

La misma historia se repitió en la segunda manga, en donde la colombiana pasó por algunos momentos difíciles, pero su supo reponer y no sufrió de más. En un instante en el que la española parecía remontar la serie, Camila sacó su poderío y con raquetazos contundentes y fuertes, pudo llevarse el partido.

