¡Sonrisa de oreja a oreja! Camila Osorio reveló cómo llegó a la final del Abierto de Monterrey

Camila Osorio está viviendo un momento de ensueño: se clasificó a la final del Abierto de Monterrey y está a punto de levantar su tercer título en la categoría profesional del WTA.

La colombiana venció en dos sets de 6-4 y 6-4 a la española Nuria Párrizas en la semifinal el sábado en la noche. Al principio, comenzó el juego un poco nerviosa, con su rival quebrándole el servicio, pero pudo meterse en el partido rápidamente y sacar toda su fortaleza.

Como es habitual, Osorio comenzó apostándole a iniciar sin mucha intensidad y ganando en sus servicios, pero en la mitad de cada set, fue apretando y buscando el quiebre que marcara la diferencia.

En la segunda manga el trámite fue similar, ambas tenistas siendo conservadoras en el inicio y más adelante intentar quebrar y ahí fue donde la cucuteña de 20 años fue superior y se llevó el partido.

Camila Osorio y sus palabras por el paso a la final

Así las cosas, Camila Osorio avanzó a la final del Abierto de Monterrey y una vez logrado el objetivo, dio declaraciones que fueron difundidas por su equipo de prensa.

"Estoy muy feliz por pasar a la final, todavía no puedo creerlo. Acá empezó todo, me acuerdo que el año pasado estaba pidiendo una invitación la fase de clasificación, le rogué a los directivos para que me dieran la oportunidad. Ahora estoy emocionada porque jugaré el último partido y ahora queda prepararme con toda la emoción y ganas de ganar", dijo la raqueta número 44 del ranking mundial.

"Las sensaciones de hoy es que fue un partido muy duro, muy peleado. Ella empezó quebrando, pero lo bueno es que lo pude sacar adelante punto a punto. Fue una batalla más y ahora queda concentrarme en el siguiente partido que va ser lo más duro", agregó.

Finalmente, también le dedicó palabras de agradecimiento a todos los que la han respaldado y acompañado en este camino: "Estoy feliz y agradecida con Dios y con cada uno de ustedes por el apoyo. Con las personas que me han acompañado en el proceso y con las que estoy viviendo todo esto. Gracias porque estamos acá viviendo un sueño".

Fecha y rival de Camila Osorio en la final del Abierto de Monterrey

Camila Osorio disputará la final del Abierto de Monterrey este domingo a partir de las 5:30 p.m. (hora colombiana) y se enfrentará a la canadiense Leylah Fernández, número 21 del ranking mundial.