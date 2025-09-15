Carlos Antonio Vélez tras error Nacional con los extranjeros: "Alrededor de Gandolfi hay 17.000 tipos"

Este sábado 13 de septiembre, Atlético Nacional terminó perdiendo ante Atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot por 1-0. Sin embargo, la atención se quedó con un error por parte del cuerpo técnico, cuando terminaron jugando con 4 jugadores extranjeros, más de los permitidos.

Ante esto, desde el equipo bumangués afirmaron que buscarán llevar el partido al escritorio y ganar por 3-0, pues los locales incumplieron con el reglamento. Esta situación ha generado todo tipo de cuestionamientos alrededor de Atlético Nacional.

Carlos Antonio Vélez y su mensaje a Javier Gandolfi

En en el programa 'Palabras Mayores' de Antena 2 y Win Sports, Vélez cuestionó que nadie del cuerpo técnico de Gandolfi le haya advertido sobre la cantidad de extranjeros en el campo, señalando que en un club como Nacional no puede presentarse algo de esta magnitud.

"Ese es un error muy delicado, que no puede pasar en un equipo grande y tan importante y que tiene tanto funcionario. Yo veo que en el banco, alrededor de Gandolfi hay 17.420 tipos, es un error administrativo grave. Estamos hablando de Atlético Nacional, eso no puede pasar ahí", comentó.

No puede ser que aparte de los problemas deportivos que puede tener, también ocurra esto, es un papelón. ¿Cuatro extranjeros en el campo? ¿No conocen la ley?

Eduardo Luis habló sobre el futuro de Javier Gandolfi

Por otro lado, en La FM de RCN Radio, Eduardo Luis habló sobre esta situación, en donde reiteró que la responsabilidad de este error de Nacional no puede recaer únicamente en Gandolfi, sino que también hay que mirar a todo su equipo de trabajo y los colaboradores administrativos.

Por otro lado, sobre la continuidad de Javier Gandolfi, revelaron. "A mí me dicen, desde la semana pasada antes del clásico, ya estaba en duda su continuidad", dijo Eduardo Luis, mientras que Juan Felipe Cadavid señaló que ya está prácticamente definido el fin del paso de este DT por Nacional.