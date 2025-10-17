CANAL RCN
Deportes

Carlos Antonio Vélez y el jugador de la Selección Colombia sub-20 que quiere ver en el Mundial 2026

El periodista resaltó el buen nivel de uno de los jugadores a lo largo de la Copa del Mundo sub-20 y pidió que sea convocado para el Mundial de mayores.

Carlos Antonio Vélez sub-20
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
06:52 a. m.
La Selección Colombia sub-20 terminará su participación en la Copa del Mundo de la categoría en el duelo donde se medirán ante Francia por el tercer y cuarto puesto de la competencia. Aunque no se cumplió con el objetivo de salir campeones, se logró hacer una buena presentación.

Varios jugadores destacaron en los 6 partidos jugados hasta el momento, razón por la cual hay grandes expectativas con algunos nombres una vez se termine el torneo y regresen a sus respectivos clubes. Eso sí, hay un jugador que destaca por encima de los demás.

El jugador que piden para el Mundial de Mayores

El protagonismo de Neyser Villarreal, goleador del equipo, ha generado una discusión sobre el futuro del combinado nacional. Su desempeño no solo confirmó el potencial de las nuevas generaciones, sino que también llevó a figuras como Carlos Antonio Vélez a exigir un cambio de rumbo en la gestión de Néstor Lorenzo al frente del combinado mayor.

El periodista cuestionó públicamente la falta de oportunidades para los jóvenes talentos y señaló que Villarreal merece al menos ser considerado para el proceso hacia el Mundial de 2026. En sus palabras, incluso si el delantero no marcara en el último partido del torneo, “un jugador que hace cinco goles en un mundial juvenil merece un sitio en la selección absoluta”.

“Necesitamos líderes con mentalidad campeona”

Más allá de su reclamo puntual, Vélez extendió su crítica al proceso liderado por Néstor Lorenzo, al considerar que el equipo nacional carece de una “mentalidad campeona”. En su análisis, pidió un líder capaz de transmitir ambición, carácter y exigencia: “Nosotros no necesitamos un técnico con cara de angustia; necesitamos alguien que inspire y potencie lo que tenemos”.

El comunicador también valoró el trabajo del profesor Torres con la Sub-20, a quien describió como un entrenador preparado y con visión, pero insistió en que se requiere una estructura técnica más abierta, menos conformista y dispuesta a asumir riesgos.

