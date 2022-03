¿Destino Junior? Carlos Bacca ya tiene fecha de salida del fútbol español

No es un secreto que varios de la generación dorada de la Selección Colombia y que disputaron los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 están en la curva descendente de sus respectivas carreras deportivas y uno de ellos bien podría ser Carlos Bacca.

Por eso, cada vez que se abre el periodo de transferencias, el nombre del delantero barranquillero suena, y con mucho bombo, para regresar al fútbol colombiano, específicamente al Junior de Barranquilla, en donde el propio jugador ha expresado que desea culminar su trayectoria profesional.

¿Carlos Bacca regresa a Bacca?

De hecho, ante la urgencia de contratar a un goleador de área para la presente temporada, se especuló con que las directivas del 'tiburón' habría acercado posturas con Bacca, quien negó rotundamente estas afirmaciones y en tanto, el elenco 'rojiblanco' terminó concretando la vuelta de Miguel Ángel Borja, además de la contratación de Fernando Uribe.

Incluso, el propio Carlos Bacca confirmó, a finales de diciembre, que el exentrenador Arturo Reyes, tuvo un diálogo con él para toca el tema de un presunto regreso al Junior, pero luego de su salida del equipo, no volvió a reflotarse la posibilidad, a pesar de tener una relación cercana con la familia Char, los dueños del club.

"Con el único que hablaba de Junior era con Arturo Reyes, él sí siempre tenía la ilusión y las ganas de que yo volviera, pero lastimosamente lo sacaron. Era con el único que hablaba en su momento, cuando era técnico del equipo. Me preguntaba sobre mi situación y me contaba que tenía ganas de que me sumara a su proyecto", confesó el atacante a finales del pasado mes de diciembre.

"Puedo decir que hablé con (Sebastián) Viera, quien también me estaba llamando para que me sumara y le dije lo mismo: que tenía muchas ganas, pero que no dependía de mí. Con los directivos no tuve contacto. Tengo buena relación con ellos, pero no se habló de volver. Saben que tengo contrato con Granada y respetan eso", agregó en aquella ocasión.

Sin embargo, esa situación podría cambiar para el siguiente periodo de transferencias, en junio, ya que todos los caminos indican con que Carlos Bacca no continuará en Granada a partir de mitad de año.

El barranquillero firmó un contrato hasta junio de 2022 con la opción de ampliarlo por un año más de manera automática si cumplía cierta cantidad de partidos disputados con el cuadro 'nazarí', cosa que a estas alturas ya no será posible.

Bacca tiene cada vez menos participación en el Granada, de hecho, en la actual temporada ha jugado 17 partidos y apenas ha podido anotar un gol y una asistencia, contando Liga de España y Copa del Rey. El balance total en cancha ha sido de 667 minutos disputados, una cifra que está muy por debajo de las expectativas del propio jugador.

En consecuencia, desde territorio ibérico confirmaron que Granada decidió no renovarle a Carlos Bacca, quien en definitiva, saldrá en condición de jugador libre el próximo 30 de junio y desde ya, puede empezar a negociar con otro club. ¿Teléfono Char?

Otro colombiano sale de Granada

Otro colombiano que saldrá del cuadro español será Neyder Lozano, defensor chocoano de 28 años que llegó al equipo en 2019, pero que en las tres temporadas que lleva no ha podido hacer su debut oficial por culpa de una grave lesión en la rodilla y de la cual ha recaído en varias ocasiones.

Así las cosas, la cuota cafetera en Granada quedaría en manos de Luis Javier Suárez, quien es una de las figuras del equipo. Por el lado de Santiago Arias, su continuidad dependerá de si el club decide ejercer la opción de compra que tiene por él o negociar una extensión del préstamo con Atlético Madrid.