Bacca y un guiño a Lorenzo: "Tengo la ilusión de volver a la Selección Colombia"

El regreso de Carlos Bacca al Junior de Barranquilla ha generado todo tipo de expectativas por parte de la afición ‘Tiburona’ y los seguidores del fútbol colombiano. Sin embargo, el atacante además de querer triunfar en el equipo de sus amores, también tiene en la mira la posibilidad de regresar a la Selección.

El atacante colombiano en rueda de prensa previa al encuentro contra Atlético Nacional de Copa, se mostró confiado en volver a vestir la camiseta de la ‘Tricolor’.

“Lastimosamente la Selección Colombia de hombres no pudo conseguir la clasificación al Mundial, me incluyo ahí porque todavía soy jugador activo y porque sigo teniendo la ilusión de seguir en la Selección, me preparo con esa mentalidad y hasta el día que me retire voy a seguir aspirando a la Selección. Que esté el nuevo entrenador viéndonos es una motivación extra. Siempre tengo la ilusión de ser el mejor y ayudar a mi equipo, pero pensando en la Selección”

Además, con el arribo del argentino Néstor Lorenzo como nuevo seleccionador, Bacca elogió al nuevo timonel.

“El 'profe' Néstor, que lo conozco porque estuvimos con el ‘profe’ Pékerman es muy cercano. Él siempre está ahí, le gusta ver fútbol las 24 horas y por eso ahora tiene la Selección Colombia porque es una persona preparada y capacitada y lo está demostrando. Ojalá que con la ayuda de él podamos regresar a un Mundial”

Carlos Bacca sobre la selección femenina y 'Cheche' Hernández

En otras declaraciones, el atacante del Junior se refirió al presente de sus compatriotas en la Copa América y resaltó lo hecho por ellas.

“El fútbol colombiano cada vez sigue creciendo tanto como afuera del campo. Hay que aspirar a cosas grandes y tenemos material, la Selección Femenina nos ha dado una alegría y ojalá pronto podamos competir con los equipos brasileños y argentinos en Copa Libertadores”

Por último, sobre el estado de salud de José Eugenio Hernández, quien fue hospitalizado en un hospital de Tunja, Carlos Bacca le envió los mejores deseos.

“Le mando un saludo muy especial al profe que fue un amigo, un padre para nosotros es un grande y seguro que con la ayuda de Dios y de todos va a salir adelante. Le mando un fuerte abrazo y es un guerrero que va a salir adelante con esa alegría que lo caracteriza”