Carlos Antonio Vélez criticó la dirigencia de Millonarios y analizó la crisis del 'embajador'

La situación de Millonarios pasó de la incertidumbre a la debacle total. La derrota en su propio estadio ante Unión Magdalena fue la gota que derramó el vaso, dejando al equipo en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas un punto de 18 posibles.

Este resultado, más allá de la estadística, fue el detonante de una serie de eventos que confirman la profunda crisis en Millonarios.

El principal de ellos fue la decisión de la dirigencia de poner fin al ciclo de David González como director técnico, una medida que busca calmar el descontento de la hinchada, pero que para muchos es apenas la punta de un problema mucho más complejo.

Dirigentes de Millonarios despidieron a David González

El encuentro contra Unión Magdalena fue un reflejo de las falencias que hoy aquejan al equipo. A pesar de haber tomado la delantera en el marcador, el conjunto local no pudo mantener la ventaja y se dejó remontar, evidenciando una preocupante falta de jerarquía y un juego carente de ideas.

Este desastre deportivo en el campo se trasladó a las gradas, donde el enojo de la afición alcanzó un punto de ebullición.

La protesta de los seguidores, que arrojaron miles de zapatos al campo de juego, fue una imagen que encapsuló la frustración por la gestión de la dirigencia.

¿David González es el único responsable de la debacle de Millonarios?

El debate sobre la destitución de González abrió una discusión profunda sobre las responsabilidades en esta grave situación.

El reconocido periodista Carlos Antonio Vélez se refirió al tema con un tono crítico, sugiriendo que el problema va más allá de un solo individuo. En sus palabras:

"Si creen que Millonarios resolvió todos sus problemas sacando al DT están mirando para otro lado. Todo apunta a que es un modelo de negocio relativamente bueno económicamente, pero frustrante en lo deportivo. Es más el dinero que han sacado que los éxitos deportivos. Igual se ganarán partidos, pero el problema es de fondo".

Estas declaraciones apuntaron directamente a la cúpula administrativa del club, insinuando una desconexión entre los objetivos financieros y las ambiciones deportivas.

Vélez también lamentó la falta de comunicación por parte de los directivos y la informalidad con la que se manejan las decisiones en el club.

"Hay una falta de empatía en la dirigencia de Millonarios realmente preocupante. Tiene que haber una explicación y tienen que comunicarlo oficialmente. Todo tan informal. ¿Quién dijo que eso es como una tienda? Millonarios es respetable, tiene que tener protocolos", añadió. La crisis en Millonarios parece ser un problema estructural que requiere de cambios significativos más allá de la salida de un solo hombre.