Hinchas de Junior de Barranquilla fueron arrestados en Paraguay en la previa de la Libertadores

En la previa del decisivo duelo de Copa Libertadores entre Junior y Cerro Porteño, previsto para este martes 14 de abril en Asunción, la atención no solo está puesta en lo deportivo. En las últimas horas, un grupo de aficionados del conjunto barranquillero quedó en el centro de la noticia luego de verse involucrado en graves alteraciones del orden público en la capital paraguaya, situación que obligó a la rápida intervención de las autoridades locales.

Disturbios en la previa del partido

Según la información conocida desde Paraguay, los incidentes se presentaron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en una zona cercana a la terminal de buses de Asunción, donde varios seguidores del cuadro rojiblanco se habían concentrado tras arribar por vía terrestre. El primer hecho se habría originado dentro de un bar, cuando un grupo de hinchas protagonizó una pelea que luego se extendió a la vía pública.

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La tensión aumentó con la llegada de la Policía paraguaya, que intentó controlar la situación y solicitar la identificación de los implicados. En medio del procedimiento, uno de los uniformados habría sido agredido con una patada en el pecho, lo que derivó en las primeras capturas. De acuerdo con los reportes, al menos 12 aficionados fueron detenidos por su presunta participación en estos hechos.

Horas después, la situación volvió a repetirse en otro establecimiento del mismo sector. Allí, otro grupo de seguidores del Junior habría lanzado piedras contra los agentes, provocando una nueva respuesta policial. Para restablecer el orden, las autoridades recurrieron al uso de balines de goma y realizaron nuevas detenciones, elevando la preocupación en torno a la seguridad del compromiso continental.

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Junior se enfoca en el reto deportivo

Mientras todo esto ocurre fuera de la cancha, el plantel tiburón mantiene su preparación para enfrentar a Cerro Porteño en La Nueva Olla desde las 5:00 p. m., en un compromiso clave para sus aspiraciones en el grupo de la Libertadores.

Sin embargo, estos episodios empañan la previa de un partido de alto calibre internacional y encienden las alarmas sobre el comportamiento de algunos aficionados en territorio paraguayo. Las personas capturadas quedaron a disposición del juzgado de turno, mientras las autoridades reforzaron los operativos de seguridad ante la llegada de más seguidores colombianos para el encuentro.

Así, Junior afrontará una noche crucial en lo futbolístico, aunque con un ambiente externo marcado por una situación que ha generado rechazo y preocupación tanto en Colombia como en Paraguay.