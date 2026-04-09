Jhon Arias cuestionó el estado de la cancha en Cartagena tras Junior vs Palmeiras

El empate entre Junior de Barranquilla y Palmeiras, disputado el 8 de abril en Cartagena, dejó insatisfacción en Jhon Arias por las condiciones del campo.

El volante colombiano Jhon Arias no ocultó su inconformidad y señaló que el estado del terreno no estuvo a la altura de un torneo como la Copa Libertadores. Sus declaraciones, recogidas por medios internacionales, reflejaron una preocupación recurrente en el fútbol colombiano: la calidad de los escenarios deportivos.

Jhon Arias criticó la cancha de Cartagena

Tras el compromiso, Arias fue contundente al referirse al gramado del estadio Jaime Morón. “Me sorprendió el estado del terreno de juego… para un partido de esta magnitud hay que revisarlo”, afirmó el jugador, visiblemente incómodo.

Según explicó, el mal estado de la cancha afectó el ritmo del encuentro y condicionó el estilo de juego de Palmeiras, un equipo que se caracteriza por su posesión y dinámica ofensiva. En ese sentido, el futbolista dejó claro que no se trata de una excusa, sino de un factor real que incide en el rendimiento.

“La sensación es que hemos perdido dos puntos, pero debemos valorar el esfuerzo. Las condiciones del terreno de juego influyen en el partido; no es una excusa, es la realidad. Nos llevamos un empate que solo tendrá valor si ganamos en casa”, afirmó.

Este tipo de críticas no son nuevas en competiciones internacionales. En torneos como la Copa Libertadores, donde participan clubes de diferentes países, la infraestructura de los estadios suele ser un punto de discusión, especialmente cuando no cumple con estándares óptimos.

Además, el escenario en Cartagena generó sorpresa debido a la relevancia del partido. La expectativa era alta, considerando el nivel de los equipos y el contexto del torneo, lo que hizo aún más evidente la inconformidad del jugador colombiano.

¿Cómo influyó el estado del campo en Junior vs. Palmeiras?

El desarrollo del partido evidenció dificultades para ambos equipos, especialmente en la circulación del balón. La irregularidad del terreno afectó la precisión de los pases y redujo las opciones de juego elaborado, obligando a un planteamiento más físico y directo.

A pesar de estas condiciones, Arias destacó el esfuerzo del equipo brasileño, aunque reconoció que el resultado dejó una sensación agridulce. “Hemos perdido dos puntos”, señaló, insistiendo en que el empate solo tendrá valor si logran hacerse fuertes como locales en los próximos compromisos.

Por su parte, Junior logró rescatar un punto importante en casa, aunque también quedó en deuda en términos de propuesta futbolística. El equipo colombiano no pudo aprovechar completamente su condición de local, en parte por las mismas dificultades del terreno.

La crítica de Jhon Arias a la cancha de Cartagena abrió nuevamente el debate sobre la calidad de los escenarios deportivos en la región y la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el espectáculo y la competencia.