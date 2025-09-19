César Torres rompió el silencio sobre desconvocatoria de jugadores por indisciplina

La Selección Colombia Sub-20 continúa su preparación para el Mundial de la categoría, pero la noticia de la exclusión de Keimer Sandoval Rodríguez y John Edwin Montaño Preciado sacudió el ambiente en la concentración. Los dos futbolistas fueron desconvocados por actos de indisciplina, según confirmó este viernes el seleccionador nacional, César Torres, en una rueda de prensa que sorprendió a propios y extraños.

El estratega nacional, que ha trabajado con el grupo durante las últimas semanas, decidió abordar el tema para enviar un mensaje de claridad y responsabilidad. Aunque evitó detallar los hechos que motivaron la medida, sí dejó en claro que se trata de un asunto que va más allá del rendimiento deportivo.

“Antes que futbolistas, son seres humanos”

Durante su intervención, Torres fue enfático en que su labor como entrenador no solo consiste en preparar futbolistas para competir, sino también en contribuir a la formación personal de los jugadores. “El tema de Montaño y Keymer, son chicos que yo creo que antes que futbolistas son seres humanos, que uno de nuestros deberes es ayudar a entregar al país buenos seres humanos, chicos que más allá de su talento tienen aspectos disciplinarios que mejorar. Agotamos todos los recursos con ellos y, bueno, finalmente se tomó la decisión de que no iban a estar más con el equipo”, explicó.

Estas declaraciones, que generaron sorpresa entre la prensa y los seguidores del combinado nacional, dejan ver que la decisión no fue apresurada, sino producto de un proceso de evaluación interno que buscó darles oportunidades de enmendar su comportamiento.

Un mensaje para el resto del grupo

El seleccionador espera que este episodio sirva de aprendizaje para el resto del plantel, que aún se encuentra en plena disputa de los cupos para la lista definitiva de 21 jugadores que viajarán al Mundial. Torres reiteró que el grupo debe mantener el foco en la preparación y en el objetivo de representar al país de la mejor manera, tanto dentro como fuera de la cancha.

La concentración continúa con el resto de jugadores, quienes trabajarán en las próximas semanas para ganarse su lugar en la convocatoria final. El cuerpo técnico confía en que la decisión refuerce la disciplina interna y eleve el compromiso colectivo en la recta final antes de la cita mundialista.